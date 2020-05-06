長和：英國稅率變更　對集團財務接近沒有影響

長和（0001）旗下長江基建（1038）及電能實業（0006）公布，由於英國最近刊載的2019至2021年金融法案建議，已頒佈或實質上頒佈的企業稅稅率，及稅法維持在19%，而非據英國2016年金融法所頒佈自今年4月1日起降至17%，預料在今年上半年將分別錄得14億元及8億元的一次性不利影響。

長和指出，長建的一次性遞延稅項餘額重新計算支出，對公司股東應佔溢利的影響，預期將因公司於英國其他業務，錄得類似數額的一次性遞延稅項餘額重新計算收益淨額而大致抵銷，因此不會對公司截至6月底的上半年業績帶來重大淨影響。

長建料上半年應佔溢利按年下調

長建指出，據適用會計準則，倘已頒佈稅率及稅法，相關公司的遞延稅項餘額需按預期適用稅率重新計算。由於在英國業務的遞延稅項餘額的重新計算，預料截至今年6月底的綜合財務報表中，攤佔聯營公司及合資企業的業績而錄得14億元一次性不利影響。經考慮上述遞延稅項餘額的重新計算，以及在去年上半年出售電能2.05%權益帶來一次性收益，預料今年上半年應佔溢利會按年大幅下調。

電能指出，截至今年6月底，預期攤佔合營公司及聯營公司的業績，而錄得8億元一次性不利影響。經考慮上述遞延稅項餘額的重新計算，預料上半年應佔溢利將按年大幅下調。