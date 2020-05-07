屈臣氏宣布﹕自產口罩已通過ASTM Level2測試

日前宣布即將有自產口罩發售的屈臣氏，在Facebook專頁宣布，即將推出的「WatsMask WeCare」已通過SGS F2100 Level 2（二級防護標準）測試。

屈臣氏又指出，口罩採取三層過濾防護設計，並且是獨立包裝，預料首批口罩會在5月中，在香港屈臣氏分店及電子商店陸續公開發售。

每月產量逐步增至1000萬個

日前屈臣氏表示，旗下的屈臣氏實業將改建部分廠房設施，設立無塵車間生產線，並在屈臣氏推出於香港製造的自家品牌口罩，首批口罩將於5月中旬於香港屈臣氏分店及電子商店陸續公開發售。

逐步擴至月產1,000萬個口罩廠房設有6條全天候自動生產線，員工不分晝夜生產口罩，每星期均有一天停產以便進行定期紫外線消毒，並清潔廠房環境及設備，確保衛生安全。集團預計，每月產能將能逐步擴充至1,000萬個。

屈臣氏自家品牌口罩 WatsMask WeCare （30片, 175x95mm）售價為79.9元，易賞錢會員可享獨家優惠價69.9元。口罩採用三層過濾防護設計，為獨立包裝，經SGS測試符合B.F.E. 及P.F.E 細菌及顆粒過濾率≥ 99%，所有口罩批次亦已安排ASTM Level 1 & 2 認證。