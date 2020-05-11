特斯拉Model 3中國銷量4月下降逾64%

據《CNBC》報道，中國乘用車協會今日（11日）發佈的數據顯示，儘管電動汽車市場有所復甦，但特斯拉Model 3轎車4月份在中國的銷量較前一個月下降了逾64%。

中國乘用車協會（CPCA）表示，特斯拉4月份銷售了3,635輛Model 3，低於3月份的10,160輛。在報吿中，中國乘用車協會沒有對導致Model 3銷量下降的原因進行分析。

該協會表示，2020年前4個月，特斯拉共售出19,705輛Model 3汽車。特斯拉發言人沒有立即對此事發表評論。

中國3月乘用車整體銷量較2019年同期下降近41%。但特斯拉佔據3月所有電動汽車銷量的近三分之一。

有報道稱，特斯拉上海產能目前為每周3,000輛，這有助於其實現至關重要的50萬輛汽車的最終生產目標。（Reuters）

據《財聯社》報道，2020第一季度，特斯拉生產了10.3萬輛汽車，交付了8.84萬輛，這是該公司有史以來最好的一季度表現。

一些分析師仍然相信，該公司2020年的產量可能在40萬輛左右，遠低於該公司此前設定的50萬輛的宏偉目標。然而，強勁的第一季度表現和即將結束的製造業停產應該會給投資者帶來希望。

起初人們擔心與新型冠狀病毒相關的生產停工，可能會削弱特斯拉在中國這一新興電動汽車市場的巨大增長潛力。然而，似乎有迹象表明，2020年初的暫時中斷並沒有造成嚴重的挑戰。