保誠續籌備Jackson上市　積極評估設為獨立業務　8月公布最新情況

英國保誠（2378）表示，繼續籌備首次公開發售Jackson的少數權益，同時積極評估將Jackson設立為一項獨立業務的其他方案，集團將於8月提供有關進展的最新情況。

保誠指，Jackson於今年3月31日以風險為基礎的資本覆蓋率估計介乎340至365%（2019年12月31日：366%）。在劇烈波動的市況下，今年第一季度以風險為基礎的資本覆蓋率的變化，主要受股市、利率及信貸息差的變動影響，並已對法定儲備及資本要求產生影響。

由於正面的對沖回報及美國企業稅的有利變化均超過市場相關的保單持有人負債增幅，期內的經調整資本總額增加，惟由於股市下挫及利率下降，共同導致在尾端場景模型中的保證成本不相稱地增加而提高了規定資本，從而抵銷部分增幅。雖然經調整資本總額及絕對盈餘水平自去年12月31日以來大幅增加，但規定資本亦有增加，並已導致所估計以風險為基礎的資本覆蓋率較去年12月31日下降。

按當地法定基準計量，Jackson於今年3月31日的投資資產（不包括變額年金獨立賬戶）中，現金（主要指來自對沖回報的短期流動資金）佔13%、美國國庫券佔6%、公司債券（其中97%為投資級）佔50%、平均貸款對價值比率為55%的商業按揭貸款佔12%及其他資產佔19%。

集團美國業務經調整經營溢利按年跌52%

保誠又指，美國業務方面的零售年度保費等值銷售額按年增長30%，按季下降5%。今年第一季度的零售銷售額按季有所下降，反映因應不斷變化的利率環境而採取重大定價措施對定額年金及定額指數年金的影響，這些產品的年度保費等值銷售額下降36%。變額年金年度保費等值銷售額按年增長16%，按季增長9%。目前趨勢預示，今年第二季度的息差產品銷售額將顯著低於今年第一季度。

美國的經調整經營溢利較2019年第一季度跌52%，主要由於本季度股市走勢向下，標普500指數於期內跌20%，導致遞延保單獲得成本攤銷增加。