【新冠肺炎】《路透》調查﹕美國經濟萎縮按季跌35%　屬史無前例

《路透》對分析師的最新調查顯示，美國本已糟糕的短期經濟前景更加黯淡，儘管分析師仍預計2020年下半年美國經濟將復蘇，但仍無法收復2020年以來的失地。

《路透》報導，新冠肺炎大流行給人類和經濟帶來悲劇，全球近440萬人受到感染，美國4月失業率飆升至14.7%，遠高於1982年11月創下的二戰後最高紀錄10.8%。

據《路透》在5月11日至14日進行的調查顯示，美國第二季經季節調整的國內生產總值（GDP）按季料將萎縮35%，該萎縮幅度將是史無前例的。美國第一季GDP萎縮4.8%。

這比一個月前的預估中值萎縮30%更為黯淡。在最糟糕的情況下，本季經濟將萎縮41.5%。

在急於恢復經濟的白宮的鼓勵下，美國越來越多的州正逐步解封，儘管人們普遍擔心，在很多情況下解封還為時過早。

美國經濟第三季和第四季料分別增長16.0%和9.0%，前次調查預估分別為增長12.0和9.0%。但在最壞情況下，第三季和第四季美國經濟料分別萎縮2.5%和1.0%。

在最糟糕的假設情境下，經濟2020年料將萎縮10.4%，暗示如果發生像其他國家那樣的二次疫情，經濟恐將長期衰退。

「當經濟恢復活動時一些企業可能已經消失，後續在2020年和2021年還將有更多，因為它們無法抵銷經濟放緩期間產生的虧損，或者因為它們的商業模式在社交距離限令下不再可行，」荷蘭合作銀行集團（Dutch Rabobank Group）美國經濟分析師Philip Marey說。

「我們預計第三季因經濟重啟而出現的任何技術性反彈都將是暫時的，而且會受到需求負面影響的抑制，」Marey表示。

美聯儲（FED）已將指標隔夜利率調降至近零水準，並出臺2.3萬億美元救助措施扶持地方政府和中小型企業，同時美國政府也批准了近3萬億美元救助方案。