美國打壓華為有何深層次目的？　英媒這樣說

美國商務部5月15日宣佈要切斷對中國科技公司華為關鍵的技術設備供應，令中美貿易和科技對抗進一步升級。英媒發文稱，中國科技發展迅速，美國害怕了。

《BBC》中文網報道，美國和中國媒體報道都強調半導體晶片，人工智慧，噴氣發動機等關鍵技術領域競爭的戰略重要性。

對於美國來說，中國不斷髮展的技術能力，特別是在尖端技術領域，對美國構成了安全威脅。不過美國之音報道引述美國專業人士的評論說，中國目前還不具備在高新技術領域全面挑戰美國的實力。

美國《CNBC》報道，把美國和中國之間的科技競賽比作超級大國間的馬拉松賽跑。美國仍然在許多關鍵的科技領域領先，但是中國已經具有追趕的潛力，美國不能掉以輕心。

中國製定的國家產業和科技發展戰略一直受到外界關注。「中國製造2025」的產業升級計劃成了兩國貿易戰的爭論焦點，最近北京加緊制定的「中國標準2035」科技標準計劃也引起美國方面的警覺。

旨在為未來科技制定全球標準的「中國標準2035」被形容為「中國製造2025」的升級版，顯示了中國在人工智慧，通訊網絡和數據流通等許多科技領域的發展雄心。

美中競爭誰主導全球資訊基建及標準

《CNBC》報道說，中國在2015年推出「中國製造2025」計劃，旨在取得全球高科技製造領域的主宰地位。報道還說，2017年中國宣佈要在2030年實現在人工智慧領域領先世界的計劃。

報道引述布魯金斯學會的外交政策項目的安全戰略專家弗蘭克•羅斯（Frank A.Rose）的話說，「美國中國競爭基本上是關於誰控制全球資訊技術基礎設施和標準。」

文章表示，現在中國的經濟和科技發展再次給美國帶來緊迫感。喬治城大學安全和新技術中心的高級研究員安德魯•英布裏（Andrew Imbrie）在一篇關於人工智慧和安全的文章中說，中國和俄羅斯已經被美國視為美國為首的聯盟和全球合作夥伴的戰略對手，因此為維持科技創新和領先，美國需要加深與盟國和夥伴的合作。