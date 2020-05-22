美國新申請失業救濟數據　應如何解讀？

新冠肺炎疫情持續打擊美國經濟，上周當地再有244萬人申請新失業救濟，除了因為新冠肺炎（COVID-19）疫情持續引發第二波裁員外，美國各州積壓的更早前的申請未來得及處理也是一個原因，這都預示着5月份又將是一個失業人數驚人的月份。

據《騰訊證券》報道，3月中旬，為了遏制新冠肺炎疫情的蔓延，美國經濟全面停擺，美國出現自大蕭條（Great Depression）以來最糟糕的勞動力市場，並損害了整體經濟。

美國總失業人數已接近4,000萬。（AP）

截至5月16日當周，美國初請失業金人數經調後總計為244萬人。前一周（5月4日至10日）的數據可能會被修正，顯示申請人數較之前報吿的298.1萬大幅下降，此前康涅狄格州稱其報吿數據有誤。

初請失業金人數自3月28日當週觸及紀錄高位686.7萬人以來逐漸下降。經濟學家表示，申請失業救濟的人數也在不斷上升，因為各州正在處理臨時工和其他許多人申請聯邦政府福利的申請。這些工人通常沒有資格獲得常規的失業保險，但要獲得與疫情相關的聯邦失業援助，他們必須走先申請國家福利、然後被拒這樣的一個流程。

上周的失業申請數將使3月21日以來申請失業救濟的人數增至3,890萬人左右。經濟學家提醒，數字並非疫情期間失業人數的真實數據。因為這個數字可能包括那些已經找到工作的人。

上周初請失業金數據涵蓋了政府調查5月非農就業報吿中的企業當週數據。據預估，4月至5月當周初請失業金人數可能減少200萬。美國4月份的就業崗位減少了創紀錄的2,050萬個。

留意續領失業救濟數據或更可呈現實況

由於最初的申請失業救濟人數因處理問題而有所失真，人們的注意力已經轉移到繼續領取失業救濟的人數上。

這些所謂的持續申請失業救濟人數的報吿有一個星期的滯後期，但被認為是一個更好的衡量勞動力市場的數據。

富國證券資深分析師Sam Bullard表示，續請失業金人數趨於穩定，暗示隨著各州開始恢復營業，可能看到僱主正在逐步召回員工，焦點應該繼續集中在持續的申請失業救濟上，這能讓人們更好地瞭解失業工人面臨的挑戰，也能讓人們對GDP增長受到的衝擊有更深的瞭解。」

截至5月2日當周，續請失業金人數僅增加45.6萬人，至創紀錄的2,283.3萬人。根據調查，在截至5月9日的當周，這一數字預計將增加至2,476.5萬。