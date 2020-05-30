李克強﹕6億人月收入僅1000元人民幣！　專家稱東西部收入差距大

中國國務院總理李克強在週四兩會結束後記者會上，提到「有6億人每個月的收入也就1,000元（人民幣‧下同）」引發關注討論。那麼，他們都是誰？

中國媒體《新京報》週五（29日）報道，中國國家統計局公佈的2019年居民人均可支配收入為30,733元，按照這一數字，中國去年居民人均可支配的月收入即為2,561元，月收入僅千元，也就意味著比人均可支配月收入的一半還要少。

中國人社部專諮委委員、中國收入分配研究院執行院長、北京師範大學教授李實解釋，總理所說的是全國的情況，中國有一半左右人，其收入水準低於全國平均收入水準。

「中國國務院總理李克強的話傳遞出一個信號，就是有相當規模的老百姓當前遇到了就業收入問題，政府要想辦法、並且有辦法穩定經濟，解決老百姓的問題。」李實說。

那麼，這6億月收入僅1,000元的人群，都分佈在哪？

李實認為，這些人群主要集中在農村。一個人月收入1,000元，如果三口之家都有收入，那麼一個家庭大概在3,000元左右。這樣收入結構的人群主要分佈在農村。

「在城市有最低工資保障，也有低保。家庭月收入在城市低於1,000元的不是那麼多。」李實說，在城鎮，農村來的流動人口也相對有限，尤其是疫情之下，對於城市裏在政府機關、事業單位、大企業工作的人來說影響較小，受影響大的主要是城市裏的農民工群體。

李實進一步解釋，收入分配在中國有明顯的地域差異，東西部差距仍然明顯，「人均GDP和人均可支配收入有非常強的相關性，收入低於1,000元的基本集中在中西部地區。」李實說。