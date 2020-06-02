金管局余偉文指銀行體系美鈔充足　倘衝擊港金融將殃及美國

美國總統特朗普上周末宣稱將會取消對港特殊待遇。金融管理局總裁余偉文表示，有關具體細節仍未公布，社會各界憂慮香港將會受到甚麼影響，是可以理解，有指近日有市民遇上個別銀行分行缺乏美元現鈔情況，事實上銀行體系有充足的美元現鈔供應，在調整運鈔安排後便可應付需求。

余偉文今在金管局網頁撰文，指近日社會輿論有談及聯繫匯率是否穩固，以及是否需要兌換美金以作避險。有一些輿論指美國的《香港政策法》有提及港元與美元的兌換，擔心聯匯制度會否被「單方面取消」，甚至有人言之鑿鑿，指可以禁止香港使用美元結算系統。

余偉文續指，「世界末日」論總會有市場，然而香港與其他地區一樣可自行制定貨幣制度，包括匯率政策，而香港在1983年10月已推行聯匯制度，遠早於美國國會在1992年通過賦予香港特殊待遇的《香港政策法》，所以該制度並不是《香港政策法》給予的「特殊待遇」，而是香港基於自身對金融和貨幣穩定所需而設立。

他指，聯匯制度曾經歷多次市場震盪的考驗，但一直運作順利，是香港貨幣金融體系的基石，不會因為外國對香港的政策而改變。香港是全球第三大美元外匯交易中心，服務大量亞太區以至全球的跨國企業，支援各種投資、財富管理、貿易和結算服務，其金融體系已與全球經濟和金融體系緊密聯繫在一起。他相信，任何衝擊香港金融制度的舉措，會為包括美國在內的全球金融市場帶來極大震盪，更可能削弱國際投資者對使用美元、持有美國金融資產的信心，因此發生此種極端情況的可能性有多大，大家應該心中有數。

衝擊香港金融舉措 會極大震盪美國金融市場

他又指出過去數天，港元市場一直運作正常，港元息率維持低企，港元匯價保持穩定，市場上報道港匯在5月22日「大幅」轉弱，其實亦只是輕微回軟至7.7578，距離7.7500的強方兌換保證只有0.1%。根據數間大銀行所提交的最新數據，過去數天的存款亦保持穩定。這些均清楚顯示目前並沒有大量資金流出港元或銀行體系。整體而言，金融市場繼續暢順有序運作，反映市場對聯繫匯率的信心，而這是建基於聯匯制度清晰、透明和行之有效。

他說，香港的金融市場最近更有不少利好的新發展，特別是上星期MSCI授權港交所推出亞洲及新興市場指數的期貨及期權產品，也為香港投下信心一票。他希望這些客觀的事實和數據能令大家對香港的金融穩定保持信心，不要自亂陣腳。