保誠美國業務獲　退休服務公司Athene斥5億美元入股

英國保誠（2378）宣布訂立276億美元的美國再保險協議，並獲退休服務公司Athene Holding Ltd（「Athene」）對其美國業務作出5億美元的股權投資。

保誠發公告指，保誠董事會今天已與Athene達成協議，由其附屬公司Athene Life Re Ltd對保誠的美國業務投資5億美元，以換取11.1%的經濟利益（涉及 9.9%的投票權益）。Athene的投資將用於Jackson以增強其資本基礎。

Athene Life Re Ltd已根據一項長期安排將Jackson美國定額年金及定額指數年金負債的276億美元有效業務組合悉數以再保險分出。Athene的投資方式將為以現金認購由包含保誠美國業務的控股公司Brooke (Holdco 1) Inc發行的新普通股權。保誠在美國的業務包括總部位於密歇根州蘭辛的前年金供應商之一Jackson National Life Insurance Company（「Jackson」），以及總部位於伊利諾伊州芝加哥的資產管理公司PPM America Inc。

投資及再保險交易的合併效應預計將使Jackson以風險為基礎的資本覆蓋率提高約80個百分點。

保誠將繼續籌備首次公開發售Jackson的少數權益，同時積極評估其他選擇方案，以建立一個獨立的美國業務。交易完成後，保誠的美國業務將獲得Athene作為其重點投資者，為Jackson及其發展帶來長期的投入，而同時保誠亦可維持其業務在策略上的靈活性。

Jackson以再保險分出276億負債 換取282億資產

根據協議條款，截至2020年3月31日，Jackson National Life Insurance Company已將276億美元的負債向Athene Life Re Ltd悉數以再保險分出，以換取282億美元的資產（主要為債券）。再保險分出的組合相當於Jackson的絕大部分定額年金及定額指數年金業務，但不包括其傳統壽險業務、機構業務、REALIC組合以及由John Hancock再保險的集團派付年金業務。以再保險分出的年金業務對2019年31億美元的（2018年：26億美元）的美國稅前經調整經營溢利的貢獻約為1億美元（2018年：2億美元） 。