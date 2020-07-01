【內房】中國上半年逾200家房企破產　專家︰最困難時期已過

財經快訊
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內媒指出，中國半年內已有228家房地產企業破產，專家認為，房地產市場已走出資金最困難時期。

據中國經濟網報道，公開資料顯示，2018年至2019年上半年分別有177家、235家房企破產。人民法院公吿網顯示，截至2020年6月30日，房企的破產數量已達228家。

疫情令中國房地產行業遭遇「洗牌」。（新華社）

中國諸葛找房數據研究中心分析師王小嬙分析稱，房企目前集中度逐漸提升，2020年破產的房企大部分是三四線城市的中小房企，新冠肺炎（COVID-19）疫情衝擊下抵禦風險能力較弱。

中國易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進則指出，就市場發展來說，出現部分企業破產是正常現象。部分中小房企因債務壓力增大，會面臨破產情況。同時，部分破產企業與自身經營選擇有關係，一些中小房企項目開發完以後，就不再擴張，此時也會通過破產方式來處置。

中原地產首席分析師張大偉則認為，對比10萬家級別的房企數量，半年228家房企破產，不需感到惶恐，而且這些破產的公司都不是主流房企。他指出，二季度房企公開發行的內地融資每月超500億元人民幣，而且呈現利率降低、數量增加趨勢。大部分房企為應對未來市場變化，都在加快儲備資金。最近房企明顯更加關注資金鍊的安全，房地產市場已走出資金最困難時期。

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