拼多多黃崢卸任CEO　手上持股市值逾2300億

中國電商巨頭拼多多創始人黃崢在致公司全員信中表示，從2020年7月1日起，其不再擔任公司首席執行官（CEO）。公司聯合創始人陳磊將接任CEO。

據騰訊網報道，拼多多宣佈組織升級。黃崢通過致全員信的方式宣佈，經董事會批准公司陳磊將出任首席執行官。黃崢則繼續擔任董事長。

此次調整後，黃崢將花更多時間和董事會制定公司中長期戰略，研究完善包括合夥人機制在內的公司治理結構，努力從制度層面推進拼多多再上臺階，逐步成為有國際競爭力的公眾機構。

同時，拼多多還任命高級副總裁朱健翀為公司首席法務官（General Counsel），任命馬靖為公司財務副總裁。

2018年7月26日，「新電商第一股」拼多多在上海、紐約同時敲鐘，正式登陸納斯達克市場，黃崢在現場發表講話。（視覺中國）

成立「繁星慈善基金」

在7月1日的致全員信中，黃崢還表示，將按照承諾，連同創始團隊捐贈約2.37%的公司股份，正式成立「繁星慈善基金」，旨在推動社會責任建設和科學研究。該慈善基金為不可撤銷的慈善基金，由獨立受託人管理，保證慈善基金的所有資產全部用於公益用途。

此外，黃崢表示拼多多將繼續建立和完善合夥人制度。為此，黃崢將拿出個人名下拼多多上市公司的7.74%股份給到拼多多合夥人集體。其中一部分可以在不影響拼多多現有股東利益的情況下，進行一些長期基礎研究和社會公益等方面的探索，為公司提供額外的長期動力與蓄電池。另一部分可以作為未來管理層的補充激勵。

投票權降至約八成

中國媒體「投資界」指出，黃崢在拼多多的持股比例也發生了變化。據最新披露的美國證券交易委員會（SEC）檔顯示，黃崢控制的拼多多股份比例從4月的43.3%降至最新的29.4%。黃崢投票權也從88.4%降至80.7%。按照拼多多最新市值1,028億美元計算，其身家消失了142.89億美元。

成立5年，拼多多以令人驚歎的速度崛起。一週前，年僅40歲的黃崢，身家達到了454億美元，首次超越中國阿裡巴巴創始人馬雲，成為中國第二大富豪。如今，黃崢持股市值約為302億美元﹙約2,355.6億港元﹚。

數據顯示，2020年上半年，拼多多股價最低時僅為30.20美元/股，最高一度達到90.48美元/股，市值猛漲515.12億美元，漲幅高達126.97%。半年不到的時間，拼多多成為了中國電商第二家市值破千億美元的公司，領超京東超百億美元。