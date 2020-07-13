【政府派錢1萬】63萬書面登記市民可提早於7月15日起收款

政府派發1萬元的「現金發放計劃」，早前經電子登記的合資格人士已經由7月6日開始陸續收到款項。財政司司長陳茂波於網誌公布，首批63萬名透過書面登記的市民（即1955年或之前出生的人士）亦可提早收到款項，有關收款日期將會於7月15日起陸續收到款項，較原定日期提早5天。

電子登記比例高 省處理時間

陳茂波指出，由於經銀行電子登記的比例較預期高，有助減省身份核對的工序及整體處理所需的程序和時間。因此，透過書面登記、收取支票或銀行過數的市民，收款日期將提前到本周三，較原來預計提早5天。首批以書面方式登記的63萬名市民，如選過戶收款，將在本周三在其指定的銀行帳戶收到款項；如選擇收取支票，則會收到香港郵政寄出的領取支票通知。

而使用書面表格人士當款項存入戶口後，有關銀行會根據書面表格上填寫的流動電話號碼，於款項發放當天或翌日向市民發出短訊通知，所以有關市民無需急於於款項開始發放首天親身到銀行分行或理財中心查閱戶口結餘(包括使用打簿機查閱存摺交易紀錄)，更無需於銀行分行營業前便排隊等候。

市民可以選擇於稍後時間或分行人流較少時才到銀行查閱戶口結餘以確認收到款項。在疫情下，市民尤其長者應該盡量避免到人多擠迫的地方，減低受感染的風險。

政府預計市民分別於下月3日起及17日起可以收到款項。