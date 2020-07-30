恒隆陳啟宗：擁抱熊市仍言之過早　稱睇唔通香港未來

恒隆集團董事長陳啟宗向來聲稱自己「擁抱熊市」，因為熊市有更多機會。但他今日在記者會表示，「仍然言之過早，擁抱熊市不是要擒擒青」，都要視乎行家是否同樣看好，強調集團會繼續物色好機會。另外，被問及會不會將恒隆集團私有化？陳啟宗僅以「不會」兩字回應。

他坦言，自己從事這一行40年都未見過世界出現這樣的情況，疫情、本地暴動、中美關係全面冷戰，全都是不利營商，他對香港的未來「睇得唔係太通」，需要觀察更多。相反，他認為內地市場令人鼓舞，一些大品牌積極開拓分店，由去年至明年將有70個大品牌在恒隆旗下6、7個商場簽約開店，意識到大品牌與集團的看法相近。

陳啟宗指出，多項因素均不利營商。（資料圖片）

直言「睇唔通」香港未來

陳啟宗認為，中美交惡對內地奢侈品市場是輕微向好，因為中央政府似乎預視到這個情況，一早已實行放寬稅務等工作，令目前在中國內地購買奢侈品與外地差異減少，相信日後外遊購買奢侈品的需求將會減少。

恒隆地產行政總裁盧韋柏稱，香港目前面對第三波疫情，預期未來零售額有一定壓力，但旗下有幾個商場都是以住戶、商戶為主的，影響較少，相反遊客為主的銅鑼灣及旺角區商場，則會較為擔心，採取觀望態度，如果繼續有相應限聚令的措施，相信出租率會有惡化的趨勢。

不會向租戶提供一刀切租金寬免

他透露到，7月會繼續向商戶提供支援，但重申租金寬免措施不能夠一刀式的形式處理，因為無人知道疫情何時完結。盧韋柏稱，希望未來疫情可以受控、本地社會運動不會再出現，以及中美關係交惡不會影響市民消費。