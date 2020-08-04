魯賓尼批特朗普國會未能達成刺激經濟協議如玩火　憂形成雙底衰退

據《FX168財經報社》消息引述指，有「末日博士」之稱的紐約大學經濟學家魯賓尼（Nouriel Roubini）上周五（7月3１日）表示，美國國會與白宮還未就下一輪財政刺激方案達成協議，是在「玩火」。

美國民主共和兩黨國會議員與白宮官員就新紓困法案展開談判，仍未達成任何成果。魯賓尼接受外電訪問時指出，在對經濟復甦的擔憂開始惡化之際，國會拖後腿可能會導致另一場衰退。除非政府發揮其作用，進行儲蓄並提高私營部門的收入，否則經濟將大幅放緩。

魯賓尼指出，隨著新冠病毒感染病例的激增，尤其是在美國陽光地帶，企業和消費者之間的不確定性不斷增加，在經濟活動似乎停滯不前的時候，在國會和政府出現這種僵局，這不是好兆頭。

料復甦呈Ｕ型

他解釋，從上半年大幅暴跌的「V型」復甦可能會變成「U型」反彈，「U型」反彈可以成為一個雙底衰退，且在中期內，甚至有力量可能會導致更大的蕭條，因此國會不達成協議是在「玩火」。

他認為，美國仍然需要至少1.5萬億美元的重大財政刺激，否則經濟將進一步放緩。民眾收入仍然受到經濟活動緩慢、失業率很高的制約。聯儲局在盡自己的一份力量，但是對人們來說，現在最重要的不是貨幣政策，而是能否獲得收入。

魯賓尼補充說，工資收入的增加可能以失業救濟金、更多購買力平價貸款、對州和地方政府的援助、食品券、醫療支持等形式出現。