野村：中國經濟復甦動能下半年將明顯減弱

野村中國首席經濟學家陸挺8月26日表示，儘管中國經濟按年增速下半年預計繼續恢復，但動能明顯減弱，預計增速在4%至5%，政策方面則是「等着瞧」的態度，不會有明顯寬鬆但也不會收縮。

《路透》周三（26日）報道，陸挺在野村中國投資年會上表示，中國經濟增長在二季度實現V型復甦，明顯好於預期，展望下半年，服務業將逐步恢復，紓困和經濟刺激政策的積極效果將會進一步顯現，按年經濟增速將呈現穩中向好的發展趨勢。

疫情之下的中國經濟。（Reuters）

「但我們預計經濟復甦的動能將在下半年明顯減弱。」他表示。

具體原因包括：報復性需求集中釋放之後將會自然回落；抗疫物資的出口按年增速可能已經見頂；中國政府「房住不炒」的立場未變，政策調控可能會抑制房地產投資；全球疫情還在持續，中國國內的疫情防控與社交隔離措施可能會延續下半年；緊張的中美關係勢必也會影響中國的出口與出口相關的製造業投資。

陸挺指出，與前兩次寬鬆政策不同，這次下了決心，不能再刺激房地產了，沒有多大政策空間了，房地產動能接下來未必能延續；消費改善不明顯，刺激汽車消費的後遺症猶在，消費拉動空間亦有限。

野村認為當前市場對中國下半年經濟增速的預期可能過於樂觀。政策方面，中國已從「戰時狀態」逐漸轉向常態，更加強調建立疫情防控和經濟社會發展工作協調機制，以及優化經濟結構等中長期發展目標。這意味着中國幾乎不會再出台新的大規模刺激政策，但他們認為中國也不會過早退出應對疫情衝擊的逆周期政策。

中長期政策方面，為應對國際國內的複雜形勢，未來數年將強調在雙循環基礎之上推動國內大循環，核心是加大研發和相關領域投資，實現關鍵部件的進口替代；同時通過推進城市化和其他改革來擴大內需。

無論是7月底已發行完畢的1萬億元（人民幣‧下同）抗疫特別國債，還是5月中國兩會中確定的2萬億元為保基層運轉的中央財政直達資金，在快、快、快的節奏下，財政和貨幣政策兩方面為穩經濟拼盡了全力。這顯然也是中國上半年經濟超預期的重要原因。