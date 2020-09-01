任正非﹕美國制裁下轉向俄羅斯　華為自救道路已找到

2019年6月，華為已經與俄羅斯最大電信公司MTS簽訂了5G合同，約定將於2020年在俄羅斯開發5G網絡。

據上海交通大學官網8月31日發佈了華為公司創始人任正非在該校的演講紀要。任正非在講話中表示，由於美國對華為的制裁，華為將對美國的投資轉向了俄羅斯。

美國重重封鎖下，華為下一步該如何走引發關注。（Reuters）

任正非表示，過去華為的理論基地選在美國，十幾年前加大了對英國和歐洲的投入，後來又增加了日本、俄羅斯的投入。美國將華為納入實體清單後，華為把對美國的投資轉移到了俄羅斯，加大了俄羅斯的投入，擴大了俄羅斯的科學家隊伍，提升了俄羅斯科學家的工資。

任正非指出：「美國的一些政治家希望我們死。求生的慾望使我們振奮起來，尋找自救的道路。但是，我們不會恨美國。這只是一些政客的衝動，並不代表美國公司﹑美國學校和美國社會。我們仍然要堅持自強、開放的道路不變。你要真正強大起來，就要向一切人學習，包括自己的敵人。」

據報道，在美國重重封鎖之下，華為開始找新的出路，俄羅斯是其中之一。

當地時間8月23日，俄羅斯外交部長拉夫羅夫公開與美國「唱反調」，宣佈俄羅斯絕對不會和美國人一樣，俄羅斯有興趣與中國互動，與華為合作，以便共同創造現代技術，並將其引入到現實生活。

據報道，早在2018年底，俄羅斯就已經宣佈一項計劃，希望未來五年內利用最新的資訊技術改善民眾的生活質量和商業環境，加快經濟轉型，而華為將參與推動這一計劃。2019年6月，華為已經與俄羅斯最大電信公司MTS簽訂了5G合同，約定將於2020年在俄羅斯開發5G網絡。