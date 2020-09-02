Zoom股價急增4成　《彭博》：長和創辦人李嘉誠持股佔身家三分一

「新冠肺炎」疫情下，在家工作已成為「新常態」，帶動視像會議軟件Zoom第二季純利急增35倍，刺激股價績後大升逾40%。同樣受惠的，亦包括長和系創辦人李嘉誠。《彭博》報道，李嘉誠身家因Zoom而暴漲的同時，其股值更佔誠哥資產的三分一。

據《彭博》億萬富翁指數，李嘉誠現時身家為326億美元。報道指受疫情及社會事件影響，長和（0001）、長實（1113）的股值於今年大跌四分之一，分別跌至約75億美元（約581億港元）及69億美元（535億港元）；其他資產約為72億美元（558億港元），至於李嘉誠旗下維港投資，於2013年投資Zoom並持股8.5%，目前市值達110億美元（約852億港元），單計昨日，身家就已進帳32億美元（約248億港元）。

翻查資料，去年Zoom上市時，李嘉誠的相關持股僅值約8.5億美元（65.91億港元）。

新冠肺炎疫情帶動在家工作及上課需求，Zoom截至7月底第二季業績按年颷33倍，錄得純利1.857億美元（約14.48億港元），經調整後每股盈餘0.92美元，遠勝市場預期的0.45美元，去年同期為0.08美元。