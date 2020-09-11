中資銀行H股市值縮水1.5萬億港元　為金融危機以來最嚴重

面對中國政府讓利的號召、超低利率的影響和貸款惡化的威脅，截至9月9日，香港上市中資銀行股2020年市值縮水1,940億美元（約1.51萬億港元）。

據《彭博社》周四（10日）報道，中資銀行股H股在MSCI中國指數中的權重從2015年6月的43%下降到14%，接近2005年以來最低水平。

一些交易員預計，資金將從消費股等昂貴的行業輪動進入該板塊。彭博中資銀行H股指數9月9日一度下跌1.3%，收盤下跌0.9%，創出9月最大跌幅。

中國四大國有銀行發布的上半年利潤至少下降10%。工商銀行（1398）、農業銀行（1288）、中國銀行（3988）和建設銀行（0939）的股價只有估計賬面價值的一半或更少，為歷史最低。香港上市中資銀行股指數今年下跌24%，創出全球金融危機以來最嚴重的下跌。

自中國政府2018年在去槓桿行動中開始收緊貨幣市場環境以來，中資銀行股一直在走下坡路。新冠肺炎疫情又帶來了新的壓力，各家銀行需要提供低息貸款以支持經濟增長。壞賬2020年創下紀錄，資本緩衝受到嚴重侵蝕，包括工商銀行在內的銀行9月計劃合計發行290億美元的債券。

花旗料銀行股下挫23%

中資銀行H股的估值通常低於A股，其與MSCI中國指數之比目前接近歷史最低水平。而且情況可能會變得更糟。花旗集團分析師分析稱，投資者尚未完全消化2020年利潤的惡化程度，預計其所追蹤的銀行股會較2019年暴跌23%。

花旗集團分析師估計，不良貸款規模可能會從2019年的2.7萬億元（人民幣‧下同）增至3.8萬億元。