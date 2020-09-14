恒指07年高位挫逾6成　十年後返家鄉　專家：定期入市不會得個桔

近年不少「打工仔」擔心退休後生活質素下降，雖然每月都要供強積金，為退休生活未雨綢繆，但很多人都質疑回報率不理想、行政費高等，與希望市民享有退休保障的原意背道而馳，更戲稱強積金為「強姦金」。

不過同樣有人通過投資操作，為自己的強積金戶口，累積過百萬元的供款，今日（14日）《香港01》財經節目「財經加零一」，就請來永明資產管理首席投資策略師雷志海，解構當中的秘訣。屆時香港01 APP、 財策薈facebook專頁，以及﻿財策薈youtube channel將會播出。

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雷志海於節目中表示，自已對強積金投資有一套「水塘」投資理論。他用水塘比喻整個市場周期，大市低谷位置就是「水塘底部」，當大市回升至早前跌浪開始的位置，手上持倉便水漲船高，「恒指於2008年之後跌了三分之二，由三萬一千幾點跌到萬幾點；十年後港股「返家鄉」，若果當年用一個定期買入的方法，一路儲十年，你不是「得一個桔」，你是儲了一個好靚、好深的水塘。」

因此他認為，若果有足夠的耐性，將強積金作長遠投資，將有一定的回報，而「跌市」亦非壞事。

足本重溫：永明雷志海教強積金「水塘理論」：跌市可吸平貨｜財經加零一