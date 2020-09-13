疫情下不一樣的股東會｜小數據．小菲

一年一度的股東會，是上市公司和他們持份者的互動。不過，今年在疫情下，大部份由五月開始的本地股東會，都因為限聚令而低調進行，要不是限制出席人數，便是在網上進行、甚至是兩者兼備，以往股東搶點心和禮物的奇境已一去不復返。

不少高薪的管理層暗自歡喜，因為即使業績不理想，今年都能避過股東的當面責難。由於網上會議的普及，相信上市公司今後會考慮選擇不同的方法舉行股東會，因為部份藍籌公司的股東會有幾百人參加，公司動輒在場租和禮品方面用上幾十萬元，在現今的經濟環境下亦算是奢侈‧

根據專門研究股東會的機構Georgeson數據顯示，歐洲八個主要國家今年超過九成的股東會都以網上形式進行，雖然本港沒有類似資料，但肯定遠高於香港的比例。

疫情下不少企業都改用直播方式，與股東接觸。（資料圖片）

直播股東會令股民身歷其境

本地股東會的其中一個特色，是每每能吸引電視台提供直播，令不少股東（和非股東）也能親歷其境，原汁原味聽聽高齡和長氣的富豪高談濶論，指點江山。雖然這個現象在美國不算普遍，但股神畢菲特每年在巴郡的股東會，都用幾天時間招待來自五湖四海的股東，其中最精采的答問環節近幾年更由雅虎直播，九十高齡講足兩節共六小時面不改容，不過今年疫情下改為網上直播，答問環節亦因此縮短。

一個經常被忽略的問題：究竟為何股東要去開股東會？其實要知道多一些自己真金白銀投資的公司很理所當然的事，一年花一兩小時參加隨時也是值得。不過，更重要的事情是表決公司議程，即使不是親身，也應該事先在網上或郵寄投票。

不少股東都會花時間，出席公司的股東大會。（資料圖片）

股東維權運動的興起，加上近年出現的公民覺醒，都令股東在大會上投票的程度大大增加，其中最具議的議題多數是股東是否授予公司可配發不多於兩成的股份，因為法例規定，兩成以上的配股要小股東表決。

不過，在外國一般股東最踴躍投票的議題其實是有關公司管理層薪酬的問題。

歐洲今年股東會的兩大議題數據分析

最近看過一些歐洲國家的數據，發覺高達七成的法國上市公司管理層都宣布減薪，其次是英國(44%)和德國(33%)，可見業績常與薪酬掛鈎。如圖所見，減薪與減公司派息互為影響，例如七成法國公司亦減派息，英國和德國的情況亦一樣。

「新冠肺炎」疫情爆發前，大部分上市公司都會在酒店或展覽館等地方舉行股東會。（資料圖片）

要求減薪多，但反對票銳減

雖然薪酬是股東會最著緊的議題，其中英國富時100指數(包括匯豐控股(0005))在這個議題的投票股數較去年增加三倍，但Georgeson數據顯示，反對這項議題的股數減少近五成，原因不詳。小菲估計，可能與在環球經濟衰退下的同理心有關。

值得一提，丹麥沒有管理層減薪這回事，怪不知它是世界上最快樂的國家。