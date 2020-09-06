小數據．小菲｜跟六十後去投資

有人說，他們是迷失的一代。也有人說，他們是幸運的一代。無論你怎樣看，嬰兒潮出生的六十後受惠於國內過去三十年的經濟起飛，他們退休後的消費模式有一定的參考價值。

投資銀行瑞信近期發表的報告顯示，中國六十後群組有2.45億，不單佔整體人口約兩成，亦佔全球人口8%，他們走訪了1,500人，了解他們的日常生活，從而找出長線的投資主題。

富有、自信，肯花錢

瑞信認為，六十後可能是目前最幸運的一代，因為他們在戰後出生，受過基本教育，見證過中國改革開放，親身經歷過脫貧之路，因此認為他們是較富有和自信，亦較願意消費，特別是樂意花費於有質素的產品。

（資料來源: 瑞信）

以旅遊為例，根據携程去年的十一黃金周數據為例，六十後的人均消費力為3,640元人民幣，僅次50後的3,620元人民幣，較其他年齡層有較高的消費力。

（資料來源: 携程）

這群退休人士的消費力，不單反映在旅遊以至醫療旅遊行業、亦包括知名的品牌的體育用品行業、電商行業、因人口老化及政府醫療支出增加的醫療保健行業，以及地產和保險行業。

喜愛品牌和保險

又以保險為例，中國是亞洲區內保障缺人最大的國家，但隨著中產人口急升，人均GDP 過去十年由2,100美元升至一萬美元，令他們對生活的需求由基本「升呢」到質素及到財務安全的追求，在人壽，退休金等的產品需求，亦會漸漸追上歐美主要國家的水平。

在這個趨勢下，瑞信建議納的中資股包括阿里巴巴（9988）、平安保險（2318）、中國人壽（2618）、友邦保險（1299），李寧（2331）及萬科（2202）。

當然，較簡單的搜集數據方法，是留意身邊長者的消費習慣，加以歸納和推演，也不失為尋寶的起始點。