高盛第4季薦四大主題　拜登、特朗普當選受惠股份｜附名單

美國大選將在11月3日舉行，由共和黨的現任總統特朗普，面對民主黨拜登的挑戰。高盛發表中國市場策略報告表示，建議投資者留意4個投資主題，並列出特朗普和拜登勝出的受惠股。

高盛建議，投資者在今年第四季可留意4個投資主題，第一個主題是潛在受惠新冠疫苗推出的主題股，包括航空、濠賭股、餐飲及酒店業，如金沙中國（1928）、銀娛（0027）、澳博（0880）、同程藝龍（0780）、國航（0753）、新濠國際（0200）、香格里拉（0069）、南航（1055）、東航（0670）、六福（0590）、呷哺呷哺（0520）。

第二個主題是價值周期股份，包括估值低及受惠國策，如新基建、雙循環的股份，包括玖紙（2689）、中國建材（3323）、紫金（2899）、濰柴（2338）、理文造紙（2314）、廣汽（2238）等。

該行指，第三個主題是美國總統大選，若拜登民調領先，會利好中資科網及科技股，此情境下股價可跑贏的本港上市股份包括阿里健康（0241）、平安好醫生（1833 )、中生製藥（1177）、藥明生物（2269）、華虹半導體（1347）、騰訊（0700）；若特朗普民調領先，可跑處的包括招行（3968）、中信股份（0267）、海螺創業（0586）。

第四個主題是中概股回家概念，高盛估計有37隻在美上市的中概股潛在來港掛牌，有25隻中概股或在美國市場進行私有化。