銀行調查：港「千萬富翁」50.4萬人　淨資產分布最多是此類型

花旗銀行公布「香港千萬富翁調查報告 2019/2020」結果，以截至今年5月數據推算，全港擁有千萬港元或以上淨資產的「千萬富翁」達50.4萬人，佔全港相關年齡人口8.4%，當中10.6萬人擁有千萬元或以上流動資產。若計算2019/2020年千萬富翁的淨資產值，中位數為1,700萬元，較2018年的1,630萬元有增加。

調查分別於去年11月至12月及今年3月至5月兩段期間進行，透過電話以隨機形式總共訪問了超過3,500名介乎21至79歲香港居民。今年是該銀行第17年進行同類型調查，亦是第6年發表以千萬富翁為調查對象的報告。推算截至今年5月，全港有50.4萬名千萬富翁，較去年41.3萬人回升，但未追及前年51.1萬人。擁有千萬元或以上流動資產人數比去年增加2.2萬人。

八成千萬富翁淨資產總值睇淡未來一年樓市

就投資組合而言，數據顯示大部分千萬富翁均持有股票及外幣（包括人民幣）、其次是基金、債券、貴金屬、期權期貨等產品。當中股票、外幣及人民幣為滲透率最高的三大投資工具，該行相信，他們大部分都以投資風險管理及多元資產平衡配置為投資策略，建立穩健投資組合。

千萬富翁的淨資產總值主要分布於物業（78%）、現金及存款（10%）、股票（6%）、基金及債券（4%）以及其他投資產品（2%）。

有興趣現在置業的千萬富翁比例，較去年增加。（資料圖片）

79%千萬富翁看淡未來12個月的樓市，與2019年的72%相比，有較多富裕一群看淡樓市。9%千萬富翁有興趣現在置業，13%千萬富翁認為目前是好時機置業，對比2019年分別為2%、6%的比例有所上升。

主流觀感繼續跟以往相同，對樓市保持觀望態度，然而表示有興趣及認為現時為置業好時機的人數則有所增加。

單身千萬富翁佔兩成

男性千萬富翁比女性為多，比例分別為56%及44%，平均年齡分別為58歲、57歲。千萬富翁的家庭狀況以已婚並有供養子女的父母為主，佔38%；其次是已婚而子女財政獨立的父母，佔30%；單身的千萬富翁佔 21%；比例最少的是已婚而沒有子女的一群，佔12%。

54%的千萬富翁為非在職人士，當中85%為退休人士，其餘15%為家庭主婦；在職人士佔千萬富翁人數的46%，其中佔最多數為行政人員，佔25%；專業人士佔23%；擁有自己營運業務或是自僱人士佔22%；以及輔助專業人員佔10%。

對於現時生活的開心評分指數，擁有淨資產總值多於1,000萬元的千萬富翁，其評分指數明顯較高，在「0」至「10」的評分中，平均指數達 6.8，相信部分原因為千萬富翁對未來生活模式及展望持較樂觀態度。女性千萬富翁比男性千萬富翁的開心指數微高，分別為7.0及6.5。

李貴莊表示，擁有財政未獨立子女的千萬富翁當中，有70%已經或計劃送他們的子女負笈海外。（花旗提供）

香港花旗銀行零售銀行業務主管李貴莊表示，香港千萬富翁以已婚並有供養子女的父母為多，淨資產中位數為1,700萬元，較2018年的增加，相信主要由於樓價上揚、多元資產平衡配置策略有利捉緊環球市場波動帶來的投資機遇，以及數碼理財的靈活彈性令多元投資更方便快捷所致。

李表示，擁有財政未獨立子女的千萬富翁當中，有70%已經或計劃送他們的子女負笈海外。59%稱當子女到海外，他們亦會陪伴。她說，調查沒觸及他們移民、開離岸戶口撤資意欲，而據該行所觀察，近期未見有大型走資情況。