小米雷軍：追求全球化　爭取幾年內做歐洲第一

小米集團（1810）創辦人、董事長兼首席執行官雷軍在接受內媒專訪時表示，小米未來的業務方向要「死磕」中國市場，並堅定不移地走向全球化。

小米成立於2010年，是一家以手機、智能硬件和 IoT（物聯網）平台為核心的互聯網公司。

10年時間，小米將營收做到了超2,000億元（人民幣，下同），並在2020年的《財富》世界500強排行榜中排名422位；2019年，小米手機出貨量達到1.25億部，全球排名第四。

2018年11月28日，雷軍在小米開發者大會上率先發表演講。（視覺中國）

談及未來10年，雷軍說：小米要「死磕」中國市場，並堅定不移地走全球化道路。

雷軍認為，2020年智能手機全球市場只是微跌情況，不會跌得過大。對於小米來說，現階段處於快速增長期，會抵消部份由新冠肺炎疫情造成的損失。他又表示，小米手機在區域的維度中，中國區佔50%，國際市場佔50%。與中國大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局是相符的。

雷軍指出，未來面對複雜的國際形勢和地緣政治問題，小米確定了三條發展原則。第一，要「死磕」中國區，把中國業務做好，推動整個中國業務的進一步發展。

第二，要堅定不移地全球化。希望用3年至5年時間在歐洲取得一定成績。小米的目標是在未來幾年在歐洲排名第1，將要證明小米在發達國家也能取得全球化的成功。

第三，要追求全球化中的本地化。小米不僅要把產品賣到各個國家，服務好消費者，還要真正成為每一個國家的本地企業，幫助那個國家在科技消費上進步。