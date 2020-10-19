中國上季GDP按年增4.9%　遜預期

中國國家統計局公布的數據顯示，中國第三季度國內生產總值（GDP）按年增4.9%，預期5.5%，前值3.2%。從按季看，上季國內生產總值增長2.7%。

初步核算，前三季度中國國內生產總值722,786億元（人民幣‧下同），按可比價格計算，按年增長0.7%。分季度看，一季度按年下降6.8%，二季度增長3.2%，三季度增長4.9%。分產業看，第一產業增加值48,123億元，按年增長2.3%；第二產業增加值274,267億元，增長0.9%；第三產業增加值400,397億元，增長0.4%。

2020年6月6日，北京消費季啟動日，石景山區喜隆多國際購物中心開啟夜景照明。（人民視覺）

日前國際貨幣基金組織（IMF）近日發佈報吿稱，預計2020年全球經濟將萎縮4.4%，而中國經濟將增長1.9%，是全球唯一實現正增長的主要經濟體。除IMF外，近期世界銀行（World Bank）等多個國際機構也都紛紛上調對我國經濟增長預期。

據中國《經濟日報》報道，中原銀行首席經濟學家、中國國際經濟交流中心學術委員會委員王軍認為，在全球經濟風雨飄搖之際，中國經濟能率先企穩主要得益於三點：成功的防疫舉措，靈活適度的宏觀經濟政策調整，堅定不移的對外開放穩定了外貿、外資，穩定了預期。

中國人民大學經濟研究所所長助理劉曉光認為，國際機構普遍看好中國經濟，一方面是基於中國經濟實現了強勁反彈；另一方面是基於中國經濟在歷次應對外部衝擊中的出色表現，展現了強大的韌性和宏觀調控能力，對未來經濟走勢充滿信心。