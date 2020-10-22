新冠肺炎│中美航線海運價格異常漲近3倍　艙位有限櫃位難求

由於新冠肺炎疫情的影響，國際物流運力下降，導致貨櫃船運費大漲，美西航線運價更是較年初漲了近三倍，在運力緊張的背景下，行業頻頻產生甩櫃的現象。

據《央視財經》今日（22日）報道，在國際海運航線中，中美航線的價格漲幅最大。截至10月9日，上海出口至美西、美東基本港市場運價分別為每隻集裝貨櫃3,848（美元，下同）和4,622元，美西航線運價更是創2009年發佈以來新高，相較3月初每隻價格1,361美元上漲了逾2倍。

新冠肺炎（COVID-19）疫情拖累各國經濟，包括航運等行業。（新華社）

一家物流企業負責人表示，除了海運價格暴漲、難以訂櫃之外，在貨運旺季時，船公司艙位有限，熱門航線容易出現爆艙甩櫃的現象。

深圳市滴答嘀國際物流有限公司總經理張培培：對於船公司來講，艙位都是預售的，可能會預售出比本身可裝載的量更多的艙位。因為船公司也要規避一些臨時取消艙位的情況，所以如果訂艙和實際裝載量不平衡，就會選擇甩掉一些艙位。

一家貨櫃製造企業相關負責人說，海運運力緊張除了反映在運價上，也反映在匹配的貨櫃上。從他們企業的貨櫃量來看，七﹑八月份整個按月增速很快，且貨櫃的生產已經排到了年底。

自五月以來，國際上的疫情爆發導致生產停滯，使得中國在全球出口的份額上升，美國航線海運價格迅速增長，主要還是航運供需出現缺口，而海運價格的上漲，也讓各大航運公司的集運板塊賺得盆滿缽滿。

阿里巴巴國際站總經理張闊稱，由於疫情在國外並未得到完全控制，因此這些國家在復工復產方面落後於中國，中國大量貨物出口到當地後，由於對方卸船的時間較長而滯留在口岸，導致整個進出口速度出現不平衡和阻塞，更加導致航運市場運力不足。

業內人士稱，即便如今中國已經實現全面復工復產，歐美國家也重新啟動經濟活動，但這場疫情對貨櫃航運公司帶來沉重打擊，要恢復往日正常的運輸狀態還需要時間，再加上美國消費旺季即將到來，目前來看，在接下來一段時間內，航運價格仍會維持高位水平。