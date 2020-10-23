外媒﹕高盛就一馬發展共支持29億美元罰款

高盛旗下子公司高盛馬來西亞，就「一馬發展」事件與美國司法部認罪，承認違反美國《海外反腐敗法》。高盛亦同意向不同司法機構共支持29億元（美元‧下同）罰款，成該行就案件達成協和解協議的第一步。

綜合報道高盛支付的29億元罰款中，13億元向美國政府支付。計及早前高盛與馬來西亞政府達成的和解金﹑證監會向高盛作出的罰款，該行因一馬基金事件合共支付約51億元。

高盛主席兼行政總裁David Solomon於聲明內指出，樂見與各國監管機構達成和解，並承認公司未能辨識事件中的預警跡象，事後該行已全面檢討合規系統，8年來全球合規部門人手已增加1倍。

David Solomon又指出，就今次事件向現任及前任的部份高層進行減薪及追討收入措施，屬合理。

據高盛董事會聲明，高盛向Tim Leissner等3名涉事員工追回收入，涉及金額為7,600萬元，以及就事件涉及高盛的「機構上過失」，向高盛於包銷一馬基金債券管理公司場的5名前高層，遭沒收於2011年發出的一項獎金。5人包括該行前行政總裁﹑財務總監等，當中有部份人現已退休，沒收6,700萬元獎金。高盛亦決定降低現任管理層薪金，涉及金額為3,100萬元。