螞蟻上市｜分析料潛在升幅達40%　研發投入成提升估值因素

螞蟻集團（6688）史上最大規模IPO今起招股，H股定價每股80元，一手設定為50股，入場費4,040元，低於市場原先估計過萬元，料可令更多投資者參與。分析認為，螞蟻上市後估值約2.4萬億元，定價不算進取，估計上市後潛在升幅或達40%。另有分析指，螞蟻願投入資金區塊鏈、人工智能等技術，料長遠會變成提升估值的因素，籲投資者以更長線目光投資此股。

啟動回撥機制後 將有334萬手螞蟻供分派

螞蟻集團AH股將於11月5日中港上市，為全球歷來最大規模IPO，上市後市值約2.42萬億元，較此前投行估計逾3萬億元為低。根據承銷商綜合預期，上市估值將分別對應明年、後年預測市盈率31.9倍及24.2倍。

是次螞蟻H股發行16.7億股，公開發售佔2.5%，為4,176.8萬股，即公開發售部分集資33.4億元，若公開發售部分超購20倍或以上，根據回撥機制，佔比將增至10%，即1.67億股。這意味，認購金額只需達668億元，便會觸發回撥機制，按目前孖展等認購反應，相信機會極大，由於螞蟻集團一手僅50股，公開發售增至1.67億股，將等同有334萬手螞蟻可供分配，相信螞蟻是次安排，正是想有較多投資者能夠參與。

螞蟻集團今啟動招股，散戶認購反應熱烈。（梁鵬威攝）

葉國邦：認購螞蟻應抱長線心態

大華繼顯（香港）策略師葉國邦指，因應市場反應熱烈，螞蟻的估值亦較為進取，但同時為照顧較多投資者能夠獲利，故安排較低的4,040元入場費，他料螞蟻是次招股將觸發回撥機制，由於集資額龐大，估算一手中籤率不會太低。

他說，不預期螞蟻會有爆發性升幅，認購螞蟻的投資者應抱有長線心態。他指，在上市過後，螞蟻將陸續有正面趨化劑，包括大型指數如MSCI擬納螞蟻入指數「快車道」，以及螞蟻下半年盈利，若繼續保持上半年的增速，估值將進一步確定。

聶Sir：潛在升幅或達40%

華盛證券分析師聶振邦則指，螞蟻上市估值約2.4萬億元，按上半年業績計算，市帳率（PB）將不到5倍，相比阿里（9988）、騰訊（0700）、京東（9618）、網易（9999）平均PB約6.9倍，螞蟻招股定價不算進取，認為螞蟻合理值或超過112元，對比招股價80元，估計潛在升幅超過40%。

大華繼顯（香港）策略師葉國邦估計，由於螞蟻集資額龐大，估算一手中籤率不會太低。

金融還是科技公司？

今年上半年，螞蟻收入725.28億人幣，其中借貸、支付、理財、保險服務分別貢獻收入39%、36%、16%、8%，因借貸產生的技術服務費為最大收入來源，看似是一家金融公司。不過，螞蟻的競爭力也源於其技術和大數據，通過引流、助貸、聯合貸款等提供金融服務，不用直接承擔利率或信用風險等，與賺取存貸差的傳統金融業務存在很大差別。

葉國邦指，螞蟻金股易名螞蟻集團，是希望市場更多留意其科技和創新發展，而非傳統線上金融業務，因此，螞蟻無論在區塊鏈、人工智能或物聯網等，都願意投入資金研發，包括40%集資金額便將用於提升自主創新和研發能力，料長遠會變成提升估值的因素。此外，他亦不擔心螞蟻的核心業務，因螞蟻掌握支付寶流量入口後，線上服務隨支付寶擴張，料將進一步擴大。

聶振邦認為，螞蟻的支付寶業務較為人熟悉，而這屬於電子支付平台，估值定位可用科技股作參考，而非傳統金融類股份，目前，螞蟻以借貸業務為主，支付平台業務相對集團比例並非最高，看好該業務或現爆發性增長。