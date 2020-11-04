螞蟻煞停上市　渣打今退還申請款項及認購費　招商永隆豁免孖展息

螞蟻集團（原上市編號：6688）煞停上市，銀行陸續公布退款安排，當中有銀行更宣布透過該行認購螞蟻之客戶的全部新股貸款利息。

大新以先收後退回方式處理孖展息

大新銀行（2356）表示，有關螞蟻集團暫緩上市，考慮到今次事件對客戶的影響，該行宣布向透過該行證券服務認購該新股的客戶全數退回有關的新股認購貸款利息及認購手續費。有關費用將以先收後回方式處理。

中銀香港分兩次退款

中銀香港（2388）向客戶發短訊，指退款預計分兩批進行，不獲接納申請部分的金額將於2020年11月4日退回客戶的結算賬戶內，其餘認購部分的金額將於2020年11月6日退回客戶的結算賬戶。

渣打今退還獲接納及不獲接納申請的款項和認購費

渣打銀行表示，為了方便所有經該行申請的個人客戶，有關申請款項（包括獲接納申請及不獲接納申請部分），以及該行收取的港幣100元申請認購費用，均會於今天內退回到客戶戶口。

招商永隆銀行豁免孖展息

招商永隆銀行表示，已豁免透過電子渠道認購新股手續費外，考慮今次招股對客戶之影響，決定豁免透過該行認購螞蟻集團之客戶的全部新股貸款利息。相關的認購新股貸款利息之退還安排，該行將稍後於網站及「一點通」手機App公布。