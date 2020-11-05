美國大選2020│拜登翻盤在望　離岸人民幣今早曾挫逾400點

11月4日，美國總統民主黨候選人拜登（Joe Biden）先後在威斯康辛州和密歇根州「翻盤」，上演大逆轉，引發市場劇烈波動。人民幣匯率也經歷「過山車」。

昨晚（4日）美國大選點票結果出現逆轉，引發市場劇烈波動。今日（5日），在岸人民幣高開逾700點「補漲」。但此時離岸人民幣已經開始回落，一度插水逾400點。另一邊，美元指數也在隔夜翻綠，今日上午波動劇烈。

美國大選引發人民幣匯率劇烈波動。（Reuters）

今日，在岸人民幣對美元即期匯率開盤報6.6400元，較前收盤價漲738點。不過，開盤後在岸人民幣漲幅震盪回落。

事實上，隔夜今晨，離岸人民幣已經大漲，突破前高，一度收復6.62關口，續創逾兩年新高。但在5日上午盤中，離岸人民幣插水，一度失守6.65關口，跌逾400點。

隔夜美股繼續大漲，三大指數連續第三個交易日大幅收漲，納指漲3.85%，標普500指數漲2.21%，道指漲1.34%。中概股也普遍收漲，特別是新能源汽車股，小鵬汽車漲超23%，蔚來漲超6%，理想汽車漲超5%。

今日上午，美股三大股指期貨繼續上漲，但漲勢較為温和。

面對匯率劇烈波動，有些上市公司認為，人民幣波動會對公司產生一定影響。又表示，匯率波動對業績沒有負面影響。普路通（深圳市普路通供應鏈管理股份有限公司）表示，人民幣匯率波動不會對公司業績產生負面影響，公司屬於供應鏈管理行業，以賺取供應鏈管理服務費為主，本身並不承擔貨物質量風險、價格波動、匯率波動風險等。

此外，還有上市公司利用外匯衍生品規避或削弱風險。宗申動力表示，公司已開展遠期外匯資金交易等業務，規避匯率波動風險。海康威視表示，公司近年一直通過套期保值等形式盡力削弱匯兌影響。

中國民生證券首席宏觀分析師解運亮認為，如果拜登當選，短期內大概率利空美元，雙赤字（貿易和財政）疊加美聯儲加碼寬鬆，拉昇通脹推動美元下行；更加嚴格的監管和高公司税，削弱美元和信貸市場。但從中長期來看，拜登上台會對美國經濟的發展提供更加有利的政策環境和外交政策，美國經濟基本面向好，對美元形成支撐。