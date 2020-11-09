華潤集團大灣區職位搶手　高層講應徵「貼士」　呢樣好緊要！

華潤集團零售業務在港發展日益迅速，其中透過收購加快業務發展為其主要策略。近年華潤集團先後成功收購咖啡連鎖店Pacific Coffee，以及主打日式產品的超市City Super股權。公司在疫境下收購City Super股權外，亦計劃在港增聘逾千人。那麼集團未來在香港零售發展有何布局？未來又如何把握機遇及善用既有優勢，進一步在大灣區發展？今集財經加零一有華潤集團粵港澳大灣區辦公室主任兼秘書長李浩然，分享華潤集團的未來發展策略。

華潤集團李浩然認為，香港與深圳不是存在競爭關係，因為香港優勝的地方，深圳未必做得好，反之亦然。故此，他認為兩者只有一種合作的關係，而且互補性非常強。

對於香港的年青人，李浩然讚揚香港人有很好的知識基礎，但與內地和外國的年青人比較，卻缺乏主動和自我解決問題的能力。他相信隨著工作的過程，是可以訓練得到，只要年青人能夠將自己的知識綜合起來，並轉化成解決問題的辦法，正正是香港年青人增強競爭力的方法。

李浩然更在節目上分享應徵「貼士」，除了要清楚了解自己的公司和工作崗位，正因為大灣區充滿可能性，他更要求求職者要有創意，願意大膽創新、突破界限，是他們十分睇重的要素。

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另外，李浩然亦於節目中，分享了收購City'super的戰略部署，以及大灣區的競爭優勢。↓↓↓足本重溫↓↓↓