稅季已到　邊間銀行稅貸計劃最優惠？　讓你一文睇清｜投資理財

不知不覺間，又到了稅季。為協助大眾應對交稅這問題，各大銀行陸續公布稅貸優惠計劃。不少銀行推出的計劃，息率低於2厘及免手續費之餘，為求吸客亦有提供其他優惠，客戶難免有花多眼亂之感。因此本文嘗試綜合本港16間銀行及虛擬銀行的稅貸計劃，方便客戶在申請稅貸前，可先貨比三家，揀選最適合自己的計劃，輕鬆渡過今年稅季。客戶除了要夠精明，選揀最佳的稅貸方案外；在借稅貸前最緊要記得「借定唔借 還得到 先好借」。

三大銀行稅貸優惠（資料圖片）

想享最低息？ 各銀行自有要求

作為本港龍頭銀行，滙豐﹑恒生及中銀香港，今年均有推出稅務優惠計劃。其中中銀「貸合適」的最低年利率，最低為1.59%，為三行中最低。中銀指特選客戶若成功提取貸款金額20萬元、可享有還款期12個月、特優年率1.78%及200元現金回贈計算。計及現金回贈後的最終年率就是1.59%。另外兩間銀行都有現金回贈的優惠，恒生與中銀一樣，都有二人同行優惠。

不過借稅貸時想要享受最低年利率，必須要符合一定條件。如恒生的2.01%優惠利率，只能惠及可借100萬或以上的客戶。若借約20萬元，月平息就為0.14%，年率就有機會高達約3厘。

有意借稅貸人士亦需留意，大部分銀行均指出，客戶申請貸款時，借貸額是以較低者為準。假設一名月薪2萬元人士，理論上可向中銀尋求稅貸金額上限為12萬元。可是考慮實際需繳交稅款金額後，縱按稅額3倍申請貸款，亦遠未達到12萬元。所以向銀行申請稅貸時，必先考慮須繳交稅額及月薪等因素。

最低實際年利率（APR）最低的三間銀行（資料圖片）

每年在稅貸市場有不少優惠計劃的花旗銀行、大新銀行、富邦銀行（香港），可謂全城「抵借」之選。其中富邦利率更低絕全港，最低年率為1.28%。該行表示，如果申請貸款額30萬元﹑還款期為12個月，最低年利率為1.45%。

虛擬銀行眾安銀行（ZA Bank）亦有參戰。該行推出「稅貸一口價 0.07%月平息」優惠，最低年息為1.45%。可是客戶需借20萬元或以上，才可享有0.07%的月平息。若借10萬元，月平息為0.10%。

從上述例子可見，若以傳統銀行相比，年利率其實不相伯仲，但相比之下，虛擬銀行的貸款條件寬鬆。