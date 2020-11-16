黃奇帆：全球經貿格局前景不明　中共五中全會開出五大藥方

中國國際經濟交流中心副理事長黃奇帆在工銀國際與財新傳媒聯合舉辦的2020國際投資論壇上說道，「當前，全球經貿格局正加速演化，美國大選後對華經貿政策可能會有一些變化，但長期來看規則之爭是免不了的。中共十九屆五中全會精神在五個方面為重建全球信任開出了藥方。」

據內媒《21世紀經濟報道》，黃奇帆指出，當前世界經濟受新冠肺炎（COVID-19）疫情衝擊影響，不穩定性、不確定性明顯增加，前景不明。在一些國家，疫情高峰反覆出現，一波接一波，導致經濟運行出現滯脹，社會上民粹主義盛行，一些政客為了自身利益極不負責任地推卸責任於中國，不僅鼓譟與中國脫鈎，還要求其他國家選擇或投靠一邊。這種單邊主義、霸權主義的行徑對世界和平與發展構成威脅，全球信任遭到嚴重破壞。

穩定增長的中國經濟已是推動全球經濟增速上行的重要力量。（視覺中國）

在這樣的背景下如何重建全球信任？黃奇帆認為，前不久剛剛閉幕的中共十九屆五中全會提出的「構建以內循環為主體，國內國際雙循環相互促進」的新發展格局的戰略構想已經給出了答案。在他看來，中共十九屆五中全會精神在五個方面為重建全球信任開出了「藥方」。

第一，在雙循環新發展格局下，中國的經濟戰略將不再以順差為目標，一味擴大進口，而是以適度擴大進口，實現進出口平衡為目標。

第二，雙循環新發展格局下，中國強調實現科技自立自強，不僅有助於提升自身創新能力，還有助於增強全球科技和產業合作。

第三，雙循環新發展格局下，中國的社會主義市場經濟體制將進一步完善，要素資源將在更高水平上實現優化配置，經濟增長將更加持續。2020年上半年中共中央先後出台了兩個重磅文件，一個是《關於構建更加完善的要素市場化配置體制機制的意見》，一個是《關於新時代加快完善社會主義市場經濟體制的意見》。黃奇帆說，這兩份文件標誌着結構性改革進入到了新的階段，也為中國構建高水平內循環奠定基礎。「可以預見，雙循環新發展格局下，市場在資源配置中的決定性作用將得到更加充分的發揮。中國經濟增長的質量動力和效率將得到進一步提高，也必將為世界經濟增長提供新的動能。」

第四，雙循環新發展格局下，中國的營商環境將會得到進一步完善，將為外資創造更好的發展環境，打造市場化、法治化、國際化營商環境。黃奇帆強調，在疫情發生以後，中國對外開放的力度不降反增，上半年公布的2020年版的《外商投資負面清單》中，取消了證券公司、證券投資基金管理公司、期貨公司、壽險公司外資股比限制，製造業領域放開了商用車製造外資股的股比限制，農業領域將小麥新品種選育和種子生產需由中方控股放寬為中方股比不低於34%等等。「目前，中國已經成為全球跨國投資的穩定器和避風港。」

第五，雙循環新發展格局下，中國將實施自由貿易區提升戰略，構建面向全球的高標準自由貿易區網絡，推動建設開放型世界經濟。