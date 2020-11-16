匯豐料RCEP明年中生效　2030年將佔全球GDP逾半壁江山

匯豐最新研究報吿指出，東盟10國與中、日等五國夥伴建立的區域全面經濟夥伴關係協定 （RCEP）塵埃落定，預計在明年年中生效，到2030年，也將佔全球各國國內生產總值（GDP）的比重50%以上。

引述路透中文網報道，匯豐認為，儘管在關税自由化方面，RCEP沒有跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）或者歐盟-日本經濟夥伴協議那麼廣泛，但將為未來幾年具意義的更廣泛區域整合提供一個平台，而且可能會強化全球經濟重心不斷東移的趨勢。

2020年11月15日， 中国国务院总理李克强在北京人民大会堂出席第四次区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）领导人会议。东盟十国以及韩国、日本、澳大利亚、新西兰等国家领导人与会。会议以视频形式举行。

經過長達八年的磋商，包含中國、日本和韓國等15國在內的區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP）11月15日在東亞合作領導人系列會議期間正式簽署。這是世界上人口數量最多的自貿區，亦是全球規模最大的自由貿易協定。

匯豐亞洲經濟研究聯合主管Frederic Neumann的團隊在其報吿中指出，RCEP的確切細節尚未公開，但根據東盟的聲明，有關協定將會消除65%區內貿易貨品關税和配額，與此同時，其他關税和限制將會在未來20年放開，最終可覆蓋超過90%貨品（部分產品如輸往日本的牛肉和大米仍將實施貿易税）。匯豐估計，RCEP最大受惠國將是韓國、日本、馬來西亞、泰國和中國。印度已退出協定商談，不過RCEP的大門沒有關上，其他經濟體未來仍有機會加入。

根據匯豐的預測，到2030年，RCEP-15國在全球GDP的佔比將增至50%以上。大部分RCEP經濟體早已將一半以上的出口產品輸往其他成員國，這個比例可能會進一步上升。