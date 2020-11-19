美股連續第二日收跌　道指瀉344點　中概股蛋殼暴漲逾90%

美股11月18日高開低走，全線收跌，道指跌超340點，儘管輝瑞此前宣佈新冠肺炎（COVID-19）疫苗有效性達95%，極大提振了市場對美國經濟前景的信心，但美國當前疫情持續惡化，特別是紐約宣佈重新封校在尾盤階段引發市場跳水。恐慌指數VIX漲4.98%，報23.84點。

截至收盤，道指跌344.93點，報29438.42點，跌幅為1.16%；納指跌97.74點，報11801.60點，跌幅為0.82%；標普500指數跌41.74點，報3567.79點，跌幅為1.16%。

個股方面。輝瑞漲0.78%，波音跌3.21%，737Max獲准復飛。蔚來跌3.28%，三季度營收和毛利潤超預期，虧損收窄；理想汽車漲1.26%；小鵬汽車跌1.70%。蛋殼暴漲90.42%，原因是有消息稱我愛我家接盤事宜已有實質性進展。

美股創新高後連續兩日走低。（新華社）

消息面上，美國約翰斯·霍普金斯大學（The Johns Hopkins University）發佈的全球新冠肺炎數據實時統計系統，截至11月17日晚6時，全美共報吿新冠肺炎確診11,320,337例，死亡248,227例。過去24小時，美國新增確診147,558例，新增死亡1,208例。

美聯儲（Fed）第三號人物、紐約聯儲主席約翰·威廉姆斯（John Williams）表示，財政支持一直都非常重要，未來數週財政援助到期會導致經濟放緩。