美股科技股IPO迎新　五大生活服務獨角獸將登陸

美國疫情仍在持續蔓延，但似乎沒有影響科技企業上市的步伐。最近，全球民宿短租公寓預訂平台Airbnb、「美版餓了麼」DoorDash 、金融科技初創公司Affirm、在線遊戲創作平台Roblox和「美版拼多多」Wish等互聯網獨角獸密集披露招股書，紛紛計劃登陸美股市場。

據《 證券時報》昨日（22日）報道，對於Airbnb要上市，這個消息已經不止一次傳出。近日，Airbnb向美國證券交易委員會（SEC）提交IPO申請，計劃在納斯達克上市。招股書顯示，Airbnb第三季度營收為13.4億元（美元‧下同），淨利潤達到2.19億元，實現扭虧為盈。Airbnb的計劃是通過IPO來籌集30億元，如能夠完成這一目標，Airbnb的估值將超過300億美元。

由三位美國華裔創立的美版「餓了麼」DoorDash也準備上市。在披露招股書上，DoorDash計劃在紐交所掛牌上市，單看業績表現，這家成立於2013年的公司已經連虧七年，但今年成績頗為亮眼，正是藉着疫情爆發帶來的業績「東風」。

較早前曾傳Airbnb已聘用摩根大通及高盛協助安排公司採司直接上市盈陸股市。（視覺中國）

Affirm日前向SEC遞交招股書，準備在美國納斯達克上市，這是繼大數據分析商Palantir上市後，又一PayPal幫在衝刺資本市場。據悉，Affirm創始人為Max Levchin，曾是PayPal聯合創始人兼前CTO。就在疫情期間，Affirm業績表現良好，並與Shopify建立了合作伙伴關係，幫助後者提供「先買後付」的支付服務。

在遊戲軟件引擎公司Unity於9月上市後，另一家在疫情期間大受青少年歡迎的在線遊戲軟件廠商Roblox也準備上市。招股書顯示，今年第三季度，公司營收較去年同期激增91%，至2.422億美元，淨虧損則增加一倍以上，達4,800萬美元。

跨境電商獨角獸Wish的母公司ContextLogic向SEC提交了IPO招股書，計劃於納斯達克上市。Wish主要瞄準美國城市以外中下層消費者，出售廉價、折扣商品，包括女裝、手錶、球鞋等多個品類，被稱為「美版拼多多」。Wish作為一家初創公司，2019年全年營收按年僅增10％。同時，招股書顯示其90%以上的賣家來自中國。疫情之下，用戶的消費習慣都已改變，移動購物增長明顯，Wish也從中受益。