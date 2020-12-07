三大中概新能源汽車股狂奔後回落　業內人士﹕機遇與風險並存

《中國證券報》12月7日報道，中概股造車新勢力「三兄弟」日前陸續公布了11月創紀錄的銷售數據。不過，在公布銷量數據之後，蔚來汽車和小鵬汽車股價當日下滑幅度均超過10%。此前總市值衝破1萬億元（人民幣‧下同）的造車新勢力「三兄弟」，在一路狂奔之後，股價在11月底開始回落。而關於中國造車新勢力的市值究竟是神話還是泡沫的討論也從未停止。

業內人士指出，新能源汽車的發展方向是明確的，但是發展過程是波折的，中短期機會與風險共存。

羅蘭貝格合夥人兼大中華區副總裁、汽車行業中心負責人鄭贇在接受該報訪問時指出，從估值上來看，投資人並沒有把上述三家公司作為一家汽車公司來看，而更多看成是智能終端。從中長期看，三家公司從產品、商業模式、客戶運營，都有差異化的競爭力。未來5年，中國新能源汽車的銷售目標在20%滲透率的大背景下，蔚來、小鵬、理想三家的銷量肯定會在現有基礎上有更大提升。

老虎證券投研團隊負責人何勇認為，股價的升跌更多是對未來增長與否的反映。比如，現在新能源產品處在導入期，動態的估值更重要一些，就會更看重動態市銷率。這個就要取決於各家車企後續的交付情況。「橫向比較的話，三家新勢力的靜態市銷率目前高於特斯拉兩倍以上，但中國作為全球最大的新能源市場，加上新能源進入產品導入期，未來都可以逐步消化目前的高估值。」

不過，從銷量來看，「三兄弟」的銷售數據也僅為傳統車企的零頭，仍有很長的路要走。中國汽車流通協會專家委員會成員、汽車行業分析師李顏偉以小鵬汽車舉例，如果看21個月小鵬的銷量，會發現公司月度和季度銷量波動很大，這說明銷售並不是很成熟；小鵬第四季度要銷售1萬輛，增長主要依靠P7的新車效應以及網點的擴張。而銷量提升也帶來銷售成本的激增，這也限制了小鵬快速提升銷量，因為賣的越多虧的越多。因此，如何提升單店銷量是小鵬急需解決的問題。

海通﹕新能源汽車發展呈現波折

海通證券稱，2020年下半年新能源汽車在疫情後逐步復甦，全球產業鏈企業加速融合。隨着10月新能源汽車銷量翻倍，新能源汽車概念也受到了資本追捧，業內認可新能源汽車以後的發展趨勢，給較少上市的造車新勢力企業更好的估值。但最近行業二級市場股價調整，疊加香櫞公司沽空報吿，無疑給行業降温。新能源汽車的發展方向是明確的，但是發展的過程是波折的，行業格局還會有很大的變化，中短期機會與風險共存。此外，前期新能源汽車板塊火熱，相關產業鏈上市公司經過此前的快速炒作多數均積累了不小的升幅，短期估值處於相對高位，不少資金有獲利了結的需求，短期價值迴歸趨勢明顯。

國信證券指出，預計2021年，造車新勢力將直面特斯拉、大眾MEB及自主品牌競爭，進入大規模放量期，整個電動車消費結構順勢由營運主導向需求主導轉換。建議關注兩方面機會：一是市值高企的新勢力將拔高國內整車估值中樞；二是持續上量的造車新勢力將帶動配套汽車零部件廠商業績上行。