南方東英推科指2倍槓桿正向、反向ETF　對沖科技股入場775元

本港ETF龍頭發行商之一南方東英，推出恒生科技指數首隻正向及反向槓桿ETF，旗下科指槓桿2倍睇升的XL二南方恒科（7226），以及科指反向2倍睇跌的XI二南方恒科（7552）今日正式上市。

根據發行章程，兩款ETF每手同為100單位，初始價為7.75元，即每手入場費約775元。南方東英銷售及產品策略部董事王卓峯稱，兩款ETF均是以掉期合約為基礎，設計與同系的XL二南方滬深三（7233）、XI南方滬深三百（7333）；管理費為1.6%，全年經常性開支比率預計最多1.99%。

科技指數於7月底推出至今，累計升逾17.8%，高低波幅達27.7%；同期恒生指數累升最多一成，高低波幅只有約14%；可見科技指數的升幅及波幅明顯較恒生指數高。

科技指數（黃）升幅及波幅比恒指（白）更大。（彭博）

反向對沖負面消息 正向放大投資回報

王卓峯指，由於科技指數較為波動，當市場出現負面情緒，例如早前中國平台經濟反壟斷指南等黑天鵝事件，一度拖累科技指數兩日內挫一成，而反向槓桿ETF便可讓投資者作出短期及即時的對沖。當負面消息消化過後，投資者情緒「翻盤」，正向2倍的ETF便能放大投資回報。

相比如早前輪商推出的牛熊證及窩輪產品，王卓峯認為ETF產品相對透明，而且價差較窄，比牛熊窩輪更能夠作有效對沖。

南方東英銷售及產品策略部董事王卓峯稱，本港投資者傾向買入有槓桿的ETF。（資料圖片）

港投資者趨成熟 偏愛有槓桿ETF

被問及為何不推出1倍反向的科指ETF，王卓峯稱，本港投資者愈漸成熟，傾向買入有槓桿的產品。他以1倍看跌恒指的7300及2倍看跌恒指的7500為例，12月7日當日，7300的全日成交額為1,800萬元，而7500的成交額為4.99億元，可見有槓桿的產品成交額遠高於無槓桿產品。

對於市況預測，王卓峯相信短期科技股氣氛平靜，近日京東健康已經順利上市，科技企業的第三季業績亦已揭曉，好消息短期盡出。他認為，一旦出現些少負面情緒，包括國策、政治、外圍等因素，對科技指數有一定影響。

中港證監會落實ETF互掛，為未來ETF通鋪路。（資料圖片）

ETF互掛氣氛不俗 不排除加推產品

早前中港證監會落實ETF互掛，南方東英亦有參與在內，推出南方東英銀華中證5G通信主題ETF（3193）。王卓峯認為，目前ETF互掛的市場氣氛不俗，雖然國內的在岸公司對於香港投資者相對陌生，但透過ETF互掛可以讓投資者接觸更多內地公司。他補充，目前3193散戶參與比較多，又不排除日後會有更多ETF互掛產品上市。