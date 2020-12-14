藍月亮（6993）12月16日掛牌　一文盡覽發展歷史｜新股IPO

內地洗衣液龍頭藍月亮（6993）將在周三（16日）正式上市，市場招股反應熱烈，市傳公開發售部份超額認購逾300倍，凍資逾2,900億元，公司上市在即，投資者可先了解和回顧藍月亮的發展歷史及背景。

藍月亮品牌創立於1992年，公司是以消費者為核心、以創新為驅動力的家庭清潔解決方案提供商，旗下擁有衣物清潔護理、個人清潔護理和家居清潔護理三大系列共73個品種的產品。

為滿足消費者全新及不斷轉變的家庭清潔需要，公司1992年起推出首款「藍月亮」品牌產品「藍月亮強力型油污剋星」，其後相繼推出「衛諾」品牌浴室清潔產品、「至尊」品牌濃縮洗衣液產品、「淨享」品牌高級洗手液產品，及配方溫和的「天露」品牌餐具和蔬果清潔產品。

最近十年，公司積極研發新產品，重點產品受市場歡迎。在2008年，藍月亮在中國推出藍月亮深層潔淨護理洗衣液，並在2012年零售銷售額突破500萬元。2015年，藍月亮推出中國首款採用泵頭計量式包裝「濃縮+」洗衣液機洗至尊。2018年「至尊」洗衣液打入中國衣物洗滌劑高端市場，利用多重活性酶去除蛋白類及澱粉類污漬，防止衣物發黃。2019年，藍月亮推出天露餐具果蔬潔淨精華、油污剋星泡沫型、衛諾除霉去漬劑、淨享微米泡沫氨基酸洗手露4款新產品，擴大家居清潔的產品線。

藍月亮產品覆蓋家居清潔用品。（資料來源：藍月亮官網）

中國洗衣液市場排名第一

據公司招股書顯示，藍月亮今年上半年收入為24.4億元（人民幣‧下同），按年跌10.5%，純利按年升38.6%至3億元，整體毛利率按年升2.5個百分點至64%。

公司核心業務為衣物清潔護理產品，佔總收入約69%，今年上半年收入為16.8億元，按年跌28.9%，毛利率為61.4%，公司解釋其收入下跌，是由於新型冠狀病毒爆發，削弱了消費者對衣物清潔護理產品的需求，但令消毒產品需求大幅上升，使個人清潔護理產品及家居清潔護理產品所帶來的收益大幅增長。個人清潔護理產品和家居清潔護理產品收入分別增長1.6倍至4.7億元及增長64.2%至2.9億元，毛利率分別為68.2%和72.4%。

截止2019年底，以零售額計算，藍月亮在洗衣液市場、濃縮洗衣液市場及洗手液市場的市場佔有率均為居第一，分別為24.4%、27.9%及17.4%。

線上銷售成重點收入渠道

過去線下渠道一直是公司的收入渠道來源。藍月亮直接銷售予大客戶，包括線下大賣場及超市等大客戶，如大潤發、沃爾瑪、家樂福、華潤萬家及世紀聯華等，以及線下分銷商。線下分銷商將公司的產品轉售予大賣場、超市、獨立超市、便利店、地方雜貨店、加油站、小型城市住宅社區內的小型供應商，而這是公司近年來一直營銷的重點。

不過，隨着線上平台普及，公司來自線上銷售的收入逐漸增加。在2012年7月開始，公司通過電子商務平台銷售產品，並銷售予電子商務平台，包括在天貓、京東及蘇寧等中國主要電子商務平台的銷售，以及其他新興電子商務平台的銷售，包括拼多多等社交電子商務平台、生鮮電子商務平台及企業的線上採購系統。

在2017至2019年，來自線上銷售渠道的收入佔比為33.1%、40.2%、47.2%，至今年上半年收入佔比更突破5成，至58.8%。至於線下的渠道由2017年的收入佔比為66.9%，減至2018年的59.8%、2019年的52.8%，今年上半年更降至41.2%。

從此可見，公司的收入渠道轉至線上，而線下的渠道卻慢慢收縮，證明公司適應科技的轉變，成功將產品轉至線上，而顧客亦於線上繼續使用其產品，意味忠誠度頗高。