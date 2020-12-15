藍月亮（6993）周三掛牌　券商：水位不多　升2成要獲利

中國洗衣液龍頭藍月亮（6993）明日正式掛牌上市，券商估計藍月亮水位不多，料約有1成至2成升幅，有貨者可先行獲利，同時建議無貨者亦不用急於買入，甚至可尋找其他更佳的投資選擇。

藍月亮以13.16元上限定價，超額認購近301倍，集資額約95.8億元，一手中籤率55%，抽20手穩獲一手。藍月亮上市市值為756億元，2019年歷史市盈率高達70倍。

信誠證券聯席董事張智威認為，藍月亮定價較高，上升水位並不多，認為有1成升幅已算很好，加上一手中籤率較高，散貨較多，限制上升空間，有貨者宜見好就收，不要期望有4至5成的升幅，而止蝕價定為13.16元上市價。他建議無貨的投資者不用急於進場，即使是作中線部署的投資者亦宜於招股價的中下限，即10.2元至11.68元才考慮吸納。

內需股儘強勢但帶動藍月亮升幅有限

年初至今，內需股表現突出，體育用品股安踏（2020）和李寧（2331），飲品股蒙牛（2319）、潤啤（0291）、農夫山泉（9633）等股價均處高位。

論及內需股強勢，會否帶動藍月亮股價上升，光大新鴻基財富管理策略師溫傑表示，由於藍月亮招股反應未如早前預計般理想，有機構投資者更「抽飛」（取消認購），加上現時市況一般，預計藍月亮短線最多有2成升幅，如到達上述升幅，有貨者宜先利獲利。他認為無貨者反而可以留意市場上有其他更吸引的股份，尋求較佳回報。

在內需股之中，潤啤和農夫山泉更高達近百倍市盈率，70倍市盈率的藍月亮又能否追近兩者的市盈率，溫傑指出潤啤已經上市多市年，備受市場認證，而藍月亮才剛上市，作為新股的它未能以潤啤作為標準。

另外，承銷商之一的瑞銀給予藍月亮估值為780億至936億元，換言之，潛在升幅約為3%至23.7%。

年尾新股仍然旺場

近期大型及知名新股表現不錯，線上醫療公司京東健康（6618）再創新高，上市短短6日，累計上升近96%，內地潮流玩具公司泡泡瑪特（9992）上市僅3日便累升88%，表現驚人。

至於正待上市的新股，招股反應亦不錯，小型家電製造商VESYNC（02148）超額認購逾180倍，市傳公司擬以5.52元上限定價，預計於12月18日（本周五）掛牌上市。臨床階段製藥公司加科思（1167）超額認購逾150倍，招股價介乎12元至14元，預計於12月21日（下周一）掛牌上市。