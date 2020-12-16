傳國企徐工集團料年底前獲注資23億美元　投資者包括新加坡GIC

據路透引述消息人士指，國企徐工集團料得到約148億元人民幣（約22.6億美元）的資金，當中投資者包括新加坡政府投資公司（GIC）。這是中國國企混合所有製改革最大的交易之一。

上述消息人士又指預期，這筆交易將於年底前完成。

GIC及中信產業基金成單一最大股東

新加坡主權財富基金新加坡政府投資公司（GIC），和中國中信產業基金同意共同在徐工投資33億元人民幣，以換取徐工集團10.5%的股份。消息人士指，待交易結束後，上述兩家公司將成為徐工集團新引入投資者中的單一最大股東，這10多家新投資者將在徐工集團總計持股46%。

該交易對徐工集團的估值為320億元人民幣。徐工機械之後將向深圳上市的徐工機械注入21億美元資產，當中包括其核心挖掘機業務。徐工集團將持有徐工機械38%股份。消息人士稱，在股東獲得徐工機械股份後，徐工集團將解散。

上述消息人士表示，徐工機械計劃在2022年年底前完成該程序。由於事涉機密，消息人士拒絕署名。徐工集團工程機械、徐工集團、GIC及中信產業基金未作出回應。是次交易由中信證券擔任徐工的顧問，但亦不予置評。

徐工是多元化工程機械製造商，目前在全球有40個辦事處，15個生產基地及五個研發中心。徐工的資產重組計劃類似許多中國大型國企，包括上汽集團，資產重組的好處包括股票上市、公司治理改善及增加融資渠道。