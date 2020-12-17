建銀國際料明年恒指或見29500點　推騰訊、舜宇等「十大首選股」

受「新冠肺炎」疫情影響，建銀國際證券研究部董事總經理及首席策略師趙文利相信，全球經濟今年底至明年首季，仍會受疫情拖累，但明年第二季後隨著疫苗廣泛接種後，疫情將趨於回落，貨幣政策逐步回歸正常化，利率溫和回升，風險資產估值回調，回歸以盈利驅動為主模式。

趙文利預計，美元於上半年將持續走軟，有利資金回流新興市場，港股明年盈利將有約15%增長，惟估值進一步擴張空間不大，指數波幅回穩，全年大致呈前高後低的「M型走勢」，恒指全年波動區間於23500至29500點；國企指數波動區間介乎9500至12000點；科技指數介乎7000至9500點。

趙文利估計，明年恒指全年波動區間於23500至29500點。（視像會議截圖）

他指出，中、港關口一旦回復正常，港、澳本地股有估值修復機會，A股估值相對H股而言吸引力不大，且人行「收水」對內地股市影響更大，加上A股在歷史上表現亦難以連續兩年跑贏全球股市，因此認為明年H股表現將優於A股。

中美關係方面，建銀國際估計，美國新任總統拜登上任初期，有望迎來蜜月期，惟未來雙方仍會在一些重大政治經濟問題上再起爭議。

明年「十大首選股」

他表示，市場應重點關注與「十四五規劃」相關投資主題，包括自主創新、綠色發展等。建銀國際更挑選出「十大首選股」，包括TMT行業的騰訊（0700）、舜宇光學（2382）、金山軟件（3888）、華虹半導體（1347）；汽車行業中的吉利汽車（0175）；消費行業中的安踏體育（2020）、中國飛鶴（6186） ；教育行業中的中教控股（0839）；能源行業中的中海油服（2883）；以及物業管理行業中的雅生活服務（3319）。

人民幣方面，趙文利稱中國近期出口及貿易順差超出預期，加上美元走弱，中、美國債收益率差距擴大，資金配置需求大，令人民幣持續升值，但內地不希望人民幣出現持續單邊升值預期，加上美匯指數或回升、國債收益率差距或收窄，預料明年人民幣匯率將雙向波動，明年底前或升至6.4兌1美元水平，現水平下再升值空間不大。