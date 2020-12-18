長和售歐洲發射塔資產獲大比數通過　李澤鉅﹕部份資金或用作回購

長和（0001）出售歐洲發射塔資產權益予 Cellnex之交易的決議案，獲股東於今天特別股東大會上以大比數通過。

決議案獲2,569,057,309票投票贊成，佔已投的票數99.89%。該項交易為長江和記向Cellnex出售旗下CK Hutchison Group Telecom （「CKHGT」） 奧地利、丹麥、愛爾蘭、意大利、瑞典及英國的發射塔資產權益。交易將釋放 CKHGT 及長江和記歐洲發射塔資產與業務的潛在價值，同時加快集團的跨國網絡推出 5G 服務，及進一步提升集團的財政能力，以支持未來增長和潛在的併購機會。協議分為六項適用於不同國家的獨立交易，並在各自符合相關交易條件時完成，待六項相關交易全部完成後，集團將收取之代價總額為100 億歐元，其中 5%須歸於集團於丹麥及瑞典的夥伴。

主席兼集團聯席董事總經理李澤鉅指出，此交易有助降低集團的債務。就交易作出調整後，集團於2020年6月30日的呈報債務淨額對總資本淨額比率將由25.6%下降至15.2%。如撇除採納HKFRS16的影響，於2020年6月30日的呈報債務淨額對總資本淨額比率將由25.1%下降至14.9%。

當被問及交易為何要分階段完成，李澤鉅指出，這是對公司及Cellnex 都是最有利的安排。每一家發射塔公司均各自獨立營運，並須依循每一個司法管轄區不同的規例。因此，分階段完成交易是最有利的安排。

出售奧地利等3國資產交易月底前完成

至於會否派發特別股息，李澤鉅表示之前亦提過，公司會考慮將交易的部分所得款項分配至市場股份購回計劃。董事會於作出任何有關決定時，將會考慮所有相關情況以及集團及其股東當時的最佳利益。

有關交易進度的問題，李澤鉅表示奧地利、丹麥、愛爾蘭的交易將於這個月月底前完成。

會上亦有股東問為何有5%的代價要給予Investor AB。李澤鉅解釋，Investor AB集團持有丹麥及瑞典發射塔公司的40%權益。收取代價總額的5%，乃集團購買該40%權益的協定代價。