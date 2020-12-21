本港11月CPI按年微跌0.2%　政府：通脹壓力短期內會維持非常輕微

政府公佈11月份本港整體消費物價（CPI）與去年同期下跌0.2%，與上月按年跌幅相同。這是本港連續5個月出現通縮。

剔除所有政府一次性紓困措施的影響，綜合消費物價指數按年升幅0.3%，稍低於10月的0.4%，主要是由於私人房屋租金下跌和新鮮蔬菜價格升幅收窄所致。

政府指出，經季節性調整的綜合消費物價指數，截至11月底的3個月，平均每月升0.2%，截至10月底的三個月則為升0.9%。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，相應變動為升0.2%及升0.3%。

從細分指數分析，甲、乙及丙類消費物價指數按年變動率分別為零、負0.3%及負0.1%，而10月份的變動率則為負0.2%、負0.2%及負0.1%。

政府又指出，11月電力﹑燃氣及水價格跌21.6%﹑衣履跌5.5%﹑耐用品跌2.3%﹑交通價格跌1.9%。同月食品價格上升2.8%﹑雜項物品升1.3%﹑煙酒升1.6%﹑外出用膳升1%，雜項服務升0.1%。

整體通脹壓力短期內維持非常輕微

政府發言人表示，11月份基本消費物價通脹率輕微下降至0.3%。私人房屋租金轉為錄得輕微的按年跌幅，而消費物價指數其他主要組成項目承受的價格壓力在低迷的經濟環境下維持溫和。由於疫情仍然困擾全球經濟，整體通脹壓力在短期內料會維持非常輕微。