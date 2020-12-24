調查｜智庫WealthiHer：亞太金融界女性較男性更樂於投資ESG項目

由滙豐私銀、摩根大通有份投資支持的女性倡議智庫WealthiHer，於本月發表首份亞太區報告。報告內容就本港、內地及新加坡等地的金融界及商界女性進行調查及訪問，並與英國區女性作出對比。

數據顯示，大多亞太區業界女性認為，金融行業普遍不理解女性需求，相反該行業就更理解男性需要。又指，香港金融及商界女性自尊心較高，對自身理財亦更有信心。

據調查指出，高達67%受訪女性希望所在行業能更進一步理解自己的需求。而香港區的業界女性則明顯更有自信。調查又表示，香港業界女性有55%認為自己有較高的自尊心及自信心，而英國業界女性則有多達75%認為自己的自尊及自信為中下水平。

調查又針對成功定義，逾五成香港女性認為成功的象徵是有豐富的經歷及能夠出遊。此外，逾四成女性則認為成功的象徵是為社群帶來改變。

逾八成女性更為熱心ESG投資

此外，調查亦顯示逾八成女性認為，男女在可持續投資方面的傾向有所不同，女性普遍對環境、社會、企業管治（ESG）投資更為熱心。

有約65%受訪男性表示有意投資具環境可持續性的公司，而有此興趣的女性則高達81%。按地區分，有72%本港受訪女性希望進行社會及環境皆可持續的投資，高於新加坡女性的60%，低於內地女性的84%。

智庫WealthiHer去年於英國設立，為強調金融界別內女性地位的倡議組織。其工作範疇包括幫助業內女性互相連結，就女性理財、投資方面進行研究等，獲得英國女性企業家支持。