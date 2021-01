Bitcoin升穿3.4萬美元　兩因素成催化劑　分析料情人節升至呢個位

加密貨幣比特幣(Bitcoin)於去年12月首次突破20,000美元後,升勢持續,據CryptoCompare數據顯示,比特幣最新突破34,000美元關,再創新高;截至今日(3日)下午3時15分,比特幣已升至34,111美元水平。

兩大因素 成比特幣升市催化劑

據《CNN》報道,比特幣之所以得到投資者青睞,主要因為新冠疫情下,美聯儲「放水」令美元受壓貶值,比特幣被炒作另類避險資產。隨著利率將維持接近零水平至少到2023年,比特幣或會繼續受支持。

美元受壓,比特幣成另類避險資產。(資料圖片)

一、央行「印銀紙」 比特幣成另類避險資產

《彭博資訊》(Bloomberg Intelligence)大宗商品策略師Mike McGlone亦指出,交易比特幣的除了投機者和科技愛好者外,亦已擴至環球投資基金,在環球央行不斷「印鈔」下,比特幣支持者認為它可作為儲存財富價值的工具。

比特幣的上限流通量約為2100萬BTC,因此增加了它的稀有性。貝萊德(BlackRock)固定收益部門首席信息官Rick Rieder認為,比特幣作為一種價值儲存手段、有可能取代黃金,因其功能要比金條多得多。

二、PayPal加入戰場

另外,PayPal早前亦宣佈讓用戶直接用帳戶購買並持有比特幣,亦成為升市的催化劑之一。加密貨幣投資公司Pantera Capital早前稱,大多數新「掘的比特幣,有近七成是經PayPal購入。

有分析相信,比特幣將進一步升至5萬美元。(資料圖片)

分析:情人節升至5萬美元

過去一年比特幣升幅逾3倍,新一年究竟是繼續破頂,還是由高位回落?《CNN》引述加密貨幣公司NEM的交易主管Nicholas Pelecanos表示,任何資產迅速上漲時都會令人變得謹慎,他敦促投資者不要陷入狂熱之中。

不過他估計,比特幣至情人節將升至5萬美元水平,更形容是「剛開始成為巨大牛市。」(just at the beginning of what will be an immense bull market)

拜登上場 或為市場帶來衝撃

雖然市場一直吹捧,惟美國資產管理公司Coinshares首席戰略官Meltem Demirors提醒,美國民主黨立場是傾向加強監管加密貨幣,因此當候任總統拜登正式上場後,若加強監管加密貨幣,可能為市場帶來衝撃。