滙豐：亞洲股票高收益債券具增長潛力　推相關資產基金入場費1萬

滙豐環球投資管理推出滙豐亞洲多元資產高入息基金，目標是把握亞洲股票（包括上市房地產）及亞洲高收益債券的良機，提供多種收入來源。該基金屬高入息投資方案，聚焦高收益資產類別，以助投資者在後疫情時代追求增長的同時，通過多元資產的方式把握亞洲的收益機遇。

該基金由即日起供香港零售投資者認購。其基礎貨幣為美元；另設有港元、澳元、歐元、英鎊、加元及人民幣共5種貨幣類別。當中，美元的投資門檻為1,000美元，港元的門檻為10,000港元。

首次認購期至2021年1月15日，該基金亦將於當日開始交易，管理費為每年資產淨值的1.25%。基金比重方面，亞洲高收益債券佔一半，亞洲房地產佔一成，亞洲增強收益策略佔餘下四成。資產地區分布以中國及印度佔最多，分佔43%、13%。資產行業分布方面，40%是房地產，13%是金融，10%是資訊科技。

基金運用多元資產方式及其他收益提升技巧，包括增持高收益資產類別、沽出股票備兌認購期權，以及重點挑選較高息股。

將REIT納入投資組合內

滙豐環球投資管理多元資產部聯席董事鍾志明表示，亞洲（日本除外）是全球唯一在2020年實現GDP正增長的地區，踏入經濟復原階段的一年，相信區內經濟仍會迅速發展，且宏觀經濟基本因素良好。他指，亞洲股票及亞洲高收益債券具有增長潛力。亞洲股票目前相對主要成熟市場呈現折讓，因此具有更高的資本增長潛力；同時，環球政策利率觸及歷史低位，亞洲高收益債券的收益率較其他市場吸引，存續期也較短，亞洲信貸的違約率亦較低，有利於提高亞洲信貸的投資比重。

鍾續指，為優化收益潛力，運用了其他收益提升技巧，把亞洲房地產投資信託基金（REIT）納入投資組合，因為該類資產的估值吸引，股息收益率水平造好。

滙豐環球投資管理分銷業務銷售主管白韋恩（Alison Brown）表示，在持續低息的環境下，投資者渴望在尋找另類收入來源的同時，繼續把握各種增長機遇，尤其是疫情過後環球經濟步入復甦階段。較理想的部署是透過專業管理的多元投資組合，涉獵多種收入來源及聚焦高收益資產類別。