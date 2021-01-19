中概股│抖音vs快手　兩強爭霸誰佔優?

撰文： 姚卓然 最後更新日期： 2021-01-19 22:56

中國兩大直播和短視頻行業由快手和字節跳動旗下的抖音所壟斷，截至去年9月，抖音每日活躍用戶已經超過6億，快手亦超過3億。兩者均有指來港上市，不過，兩者卻存在着不同的地方。

快手上周通過了港交所上市聆訊，傳保薦人團隊今日展開路演，啟動分析師路演及投資者需求評估，隨即再進入招股階段，最快下周招股，計劃2月5日掛牌。最新消息指，快手的承銷團摩根士丹利及滙豐分別給予其估值高達介乎700億至970億美元（約5,460億至7,566億港元）。

抖音著重開發用戶新領域

要了解一間公司的文化，可從其口號就看得出來。抖音的口號是「記錄美好生活」，又指「一個人的美好，值得6億人共享」，而快手的口號是「擁抱每一種生活」，目標是為了幫助用戶發現一個能夠擴展其生活體驗和興趣的廣闊的內容世界。

抖音以推薦為主流，打開抖音應用程式便可以直接進入播放模式，以上下滑動來更換視頻。系統會率先推薦新內容和流量高但不太相識的用戶，相識用戶之間的關係和互動較少。

抖音透過其演算法來決定推薦的內容，無需用户更多操作或搜尋，對於熱門影片和流量高的內容會率先傳送至用戶面前。用戶對象以一、二線城市用戶為主，其25至35歲用戶較多，內容創作者佔平均月活躍用戶比例約20%左右。

（在內容創作者佔平均月活躍用戶比例上，快手較抖音為多，達26%，抖音只有20%左右。資料來源：東興証券）

快手著重相識用戶之間的關係

快手則以相識或關注用戶之關係作為推薦的首選，帶動兩者更多互動，在推薦頁面，有近一半是用家相識或關注用戶的內容。快手的用戶年齡層為18至24歲，用戶亦主要在二、三線城市或以下。

根據招股書，截至2020年9月30日止九個月，快手應用上有近80億對用戶互相關注，快手應用每日活躍用戶日均使用時長超過86分鐘，每日均訪問次數超過10次。快手應用上的內容創作者佔平均月活躍用戶比例約26%，內容社區活躍度在中國視頻內容社交平台中排名第一。

另外，在權限允許前提下，用戶的社交網絡好友及手機通訊錄也將納入推薦算法。因此，在此機制下，快手平台的用戶易於發展社交關係。

（快手用戶用來觀看直播較抖音為多，用戶佔比近一半，不過用戶觀看直播時長卻是抖音較為優勝。資料來源：東興証券）

據東興証券資料，快手的用戶用來觀看直播較抖音為多，用戶佔比達5成以上，不過用戶觀看直播時長卻是抖音較為優勝，接近130分鐘，而快手約有120分鐘。同時，非直播用戶以抖音看短片的亦較耐，每天有近90分鐘來看抖音的短片，而快手的用戶只有約50分鐘左右，可見用戶對抖音的倚賴程度和接收資訊的時長較重，亦意味抖音更能留得住用戶的心。

快手是全球第二大直播電商平台

快手是全球以虛擬禮物打賞流水及直播平均月付費用戶計最大的直播平台。以商品交易總額（GMV）計，快手是全球第二大直播電商平台，去年首三季GMV人民幣2,041億元，大增11倍。快手應用上每月平均短視頻上傳量超過11億條，短視頻和直播點讚、轉發及評論達2.34萬億個。