亞洲金融論壇｜黑石集團董事長蘇世民：中美關係將走向溫和

撰文： 翟梓謙 最後更新日期： 2021-01-19 22:09

一連兩日的亞洲金融論壇今年改由網上直播，南豐集團董事長及行政總裁梁錦松與黑石集團董事長、首席執行官兼聯合創始人蘇世民（Stephen A. Schwarzman）對話。

蘇世民稱，本周美國迎來新總統，他相信兩國的政府團隊已經在背後工作，新的部長、團隊已經規劃兩國關係未來怎樣走，相信中美關係將比較溫和。他認為，中美是全球最大的兩個經濟體，應該要利用合作的方式，反之兩國對抗將對彼此的國民受害，而他亦樂見未來緊張尸局勢得以改善。他相信，拜登與習近平兩人在奧巴馬時代早已認識，相信兩國關係更趨溫和。

對於世界經濟，蘇世民認為新冠肺炎已經造成兩極化的現象，西方國家仍然受累於新冠肺炎疫情，經濟增長放緩，在今年首季仍然受困擾。但好消息是，今年已有疫苗推出，他亦對世界經濟有所改觀，相信次季或夏天開始得以改善，明年更會有非常不同的改觀。

西方央行大量印錢，蘇世民認為會創造財富，但要時間觀察整個轉變。他坦言，暫時未見到通脹的壓力，感覺不到價格壓力，但認為總會有通脹出現，因為世界不會持續「零利率」，他預期長遠利率會提升。

被問到黑石集團的成功，蘇世民分享到自己的「秘訣」，最重要「有贏的意志」，而且業務要有好的收益，這是永遠不能忘記的。他以經營餐廳作例子，假如飯菜有毒，顧客不會再來；若果發生兩次中毒，客人更是永遠不會來。所以集團每個決定都十分審慎，他們從不認為客戶聽到壞消息會感到很高興。他更指出，當人手上有大量資金便會盲目，很多人會偏好風險，但他們只關注潛力最大的投資，因為這樣才能讓他們有能力聘請滿分的人才。

蘇世民是美國總統特朗普競選連任的最大捐助者之一。